Casi los linchan luego de atracar y enfrentarse a la Policía, en Cúcuta

Junior Cáceres, de 19 años y de nacionalidad colombiana, y el venezolano Riquelvis Guillén, de 22, salieron armados y en una motocicleta a cometer un atraco, pero les salió el tiro por la culata.

Luego de abordar a dos personas en el barrio Aeropuerto, a quienes despojaron de una cadena de oro y dos celulares iPhone, los sujetos se encontraron con un puesto de control de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), ubicado en la calle 12 con avenida 2.

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Al percatarse de la presencia de los uniformados, los presuntos ladrones cambiaron de rumbo y huyeron hacia el barrio Panamericano. Tras una persecución, los agentes lograron alcanzarlos y retenerlos. Sin embargo, varios vecinos, indignados por lo que acababan de hacer, los agredieron a golpes, por lo que terminaron con moretones, ensangrentados y capturados.

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), manifestó que, durante la persecución, uno de los delincuentes apuntó con un arma de fuego a los uniformados, quienes repelieron la amenaza con el propósito de proteger sus vidas y la integridad de los ciudadanos.

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Saavedra precisó que, durante el registro, les encontraron un revólver calibre 38 milímetros, con cinco cartuchos, y una pistola traumática con proveedor y un cartucho sin percutir. Asimismo, recuperaron los dos teléfonos celulares y las joyas que habían sido hurtados.

Estos elementos y la motocicleta fueron incautados y, junto con los capturados, quedaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Después de ser escuchados en audiencias preliminares, un juez de control de garantías les dictó a Cáceres y Guillén medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

“Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en las calles y la capacidad de reacción de nuestras patrullas para contrarrestar el hurto y proteger a los ciudadanos. El trabajo articulado y permanente nos permite anticiparnos a las acciones delictivas”, afirmó el coronel.

Las acciones de control de la Mecuc se mantendrán en el marco del Bloque Operativo de Seguridad Urbana.

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