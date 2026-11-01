Mindefensa denuncia 41 presuntos casos de corrupción en el Gobierno Petro que comprometerían $155.000 millones

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, reveló que la entidad recibió 82 reportes por posibles irregularidades en el sector, de los cuales 41 ya fueron radicados como denuncias formales ante las autoridades. Los casos comprometerían cerca de $155.000 millones.

El Ministerio de Defensa puso en conocimiento de las autoridades 41 presuntos casos de corrupción relacionados con actuaciones que habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Así lo anunció el ministro de esa cartera, Jorge Eduardo Mora López, durante una alocución en la que presentó un balance de los reportes recibidos por la entidad.

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De acuerdo con el funcionario, el Ministerio recibió un total de 82 reportes sobre posibles irregularidades en el sector Defensa. De estos, la mitad, es decir, 41, ya dieron lugar a denuncias formales ante las autoridades competentes.

Según explicó Mora López, los hechos reportados podrían comprometer aproximadamente $155.000 millones y representar una afectación a los recursos públicos.

“Han dado lugar a denuncias formales ante las autoridades competentes por hechos que podrían representar una afectación patrimonial”, señaló el ministro durante su intervención.

El funcionario indicó que, como parte de los deberes institucionales, se fortalecieron los mecanismos para recibir, identificar y trasladar información relacionada con posibles irregularidades en las diferen¿Cuáles son las presuntas irregularidades denunciadas?tes dependencias del sector.

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¿Cuáles son las presuntas irregularidades denunciadas?

Entre las conductas que aparecen en los reportes se encuentran el presunto interés indebido en la celebración de contratos, especialmente en procesos de contratación que habrían buscado favorecer intereses particulares.

También se mencionaron posibles delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, colusión y falsedades en documento público.

Uno de los asuntos destacados por el ministro tiene que ver con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, sobre el cual existirían inconsistencias relacionadas con la selección de la empresa encargada de realizar esos trabajos.

“Según la información reportada se relaciona con actuaciones ocurridas durante el gobierno anterior. De acuerdo con la Fiscalía, el contrato de mantenimiento de estas aeronaves habría sido orientado hacia una empresa que no reunía las condiciones exigidas”, explicó Mora López.

Este caso hace parte de las situaciones que están bajo revisión y que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

¿Qué sigue en las investigaciones?

El ministro aseguró que el Ministerio de Defensa continuará entregando las pruebas y la información que sean requeridas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Además, indicó que se fortalecerán los mecanismos de control y se adoptarán las medidas administrativas correspondientes, dentro de las competencias de la entidad.

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Mora López insistió en que la determinación de posibles responsabilidades deberá hacerse con base en las pruebas y respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

“Continuaremos aportando la información requerida, fortaleciendo los mecanismos de control y adoptando las medidas administrativas que correspondan dentro del marco de nuestras competencias”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa reiteró que el propósito de estas actuaciones es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y evitar que se presenten nuevas irregularidades en el sector.

Por ahora, los 41 casos denunciados deberán seguir su curso ante las autoridades, que tendrán la responsabilidad de establecer si existieron conductas delictivas y quiénes serían los responsables.

Con información de El Colombiano.

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