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Colombia registró dos sismos en menos de 20 minutos este domingo: ¿dónde ocurrieron?
Los movimientos telúricos se registraron con apenas 17 minutos de diferencia.


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dsifontes
SISMOS COLOMBIA
Colprensa
Colprensa
Domingo, 1 de Noviembre de 2026

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos movimientos telúricos con magnitud de 3,1 en diferentes zonas del país. Uno tuvo como epicentro Los Santos, Santander, y el otro se registró en el océano Pacífico.

Dos sismos se registraron durante la mañana de este domingo 1 de noviembre de 2026 en Colombia, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Ambos movimientos tuvieron una magnitud de 3,1, aunque ocurrieron en zonas diferentes y presentaron distintas profundidades.

El primer evento sísmico fue reportado a las 6:07 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander. De acuerdo con el boletín de la entidad, el movimiento alcanzó una magnitud de 3,1 y tuvo una profundidad de 153 kilómetros.

Este municipio santandereano es una de las zonas del país donde se monitorea frecuentemente la actividad sísmica. En esta ocasión, el SGC identificó el movimiento como un evento ocurrido en territorio colombiano.

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El segundo temblor fue registrado a las 6:24 a. m., apenas 17 minutos después del primero. Según la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro estuvo ubicado en el océano Pacífico.

Este movimiento también tuvo una magnitud de 3,1, pero presentó una profundidad superficial, a diferencia del registrado en Santander.

Aunque los dos eventos ocurrieron durante la misma mañana, corresponden a movimientos registrados en sectores geográficos distintos. Por el momento, la información suministrada por la entidad se concentra en las características de ambos fenómenos.

El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan percibido alguno de estos movimientos a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido.

Esta herramienta permite recopilar información sobre cómo se perciben los eventos sísmicos en diferentes lugares del país. Los ciudadanos pueden ingresar al portal Sismo Sentido y diligenciar el reporte correspondiente.

La entidad también dispone de un portal oficial en el que publica y actualiza la información sobre los movimientos telúricos registrados en Colombia.

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