Fecode alerta por financiación del sistema de salud del magisterio y exige garantías para los docentes

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) expresó su preocupación por la situación financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y exigió al Gobierno nacional garantizar la continuidad del régimen especial de salud de los docentes, así como el pago oportuno de sus pensiones y demás prestaciones sociales.

A través de un comunicado fechado el 1 de noviembre de 2026, la organización sindical reiteró su defensa de la Ley 91 de 1989 y rechazó que la situación contractual y financiera del Fondo se convierta en un motivo para suspender servicios médicos o desconocer los derechos de los maestros activos, pensionados y beneficiarios.

El pronunciamiento se conoce luego de que, según Fecode, el diagnóstico financiero presentado por el Ministerio de Educación para 2026 proyectara un déficit en salud de 2,699 billones de pesos. Frente a esta necesidad, se habrían trasladado 859.286 millones de pesos del componente de pensiones a salud, con lo que todavía quedaría un faltante de 1,840 billones de pesos sin una fuente de financiación identificada.

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Fecode se pronunció sobre la situación contractual del FOMAG

Uno de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con la inminente liquidación del contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduciaria La Previsora S.A.

La organización sindical aclaró que la finalización de este contrato no significa la liquidación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni modifica por sí misma el modelo de salud vigente, adoptado mediante el Acuerdo 03 de 2024.

En ese sentido, Fecode sostuvo que el Gobierno nacional debe garantizar los recursos necesarios para mantener la prestación integral de los servicios médicos, el funcionamiento del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SSST) y el pago de las prestaciones sociales.

La Federación también pidió que la transición contractual se realice con recursos suficientes y oportunos, sin trasladar a los docentes, pensionados y beneficiarios las consecuencias de posibles dificultades administrativas o financieras.

¿Qué exige Fecode para garantizar la atención en salud?

En el documento, la organización sindical enumeró varios aspectos que considera fundamentales para proteger los derechos del magisterio y evitar interrupciones en la prestación de los servicios.

Entre sus principales exigencias están:

Garantizar consultas generales y especializadas, urgencias, hospitalizaciones, cirugías, exámenes, procedimientos, rehabilitación y tratamientos en curso.

Asegurar la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, sin interrupciones.

Mantener los servicios de seguridad y salud en el trabajo, incluidas las valoraciones y actuaciones médico-laborales.

Garantizar los trámites de reconocimiento y pago de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas.

Atender oportunamente las solicitudes y reclamaciones, además de cumplir las órdenes judiciales.

Fecode también solicitó que se mantenga el flujo de pagos a los prestadores de servicios de salud y la operación de los sistemas que soportan la atención y las prestaciones sociales, con el propósito de evitar interrupciones.

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Fecode pide garantías para los maestros

Al cierre del comunicado, la Federación reiteró que la Ley 91 de 1989 y el Fomag deben mantenerse como fundamento del régimen especial del magisterio.

La organización sindical anunció que permanecerá en estado de máxima alerta para continuar en la defensa de los derechos de los docentes y exigir que cualquier decisión contractual preserve el régimen especial y esté acompañada de un plan de transición público, verificable y financieramente sostenible.