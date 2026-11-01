Avianca anunció nuevo requisito para pasajeros que viajen a Estados Unidos desde noviembre

Los colombianos que tengan previsto viajar a Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo procedimiento antes de abordar sus vuelos. A partir del 3 de noviembre de 2026, las personas que se desplacen por vía aérea hacia ese país tendrán que presentar una declaración firmada sobre sus antecedentes de viaje durante los 21 días anteriores.

La medida fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, como parte de las acciones de vigilancia sanitaria frente al brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Ante este cambio, Avianca informó a través de sus canales oficiales que los pasajeros con vuelos hacia Estados Unidos deberán completar la declaración de manera digital antes de abordar. La aerolínea también indicó que será necesario presentar el comprobante que certifique que el trámite fue realizado.

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los viajeros es que el procedimiento no se puede hacer una sola vez para todo un grupo familiar o de acompañantes. Cada persona deberá diligenciar su propia declaración, por lo que los menores de edad y demás integrantes de un mismo grupo también deberán contar con el documento correspondiente.

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¿Qué información deberán declarar los pasajeros?

El formulario busca certificar que el viajero no ha estado físicamente en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo hacia Estados Unidos.

La restricción también contempla a quienes hayan hecho conexiones en aeropuertos de ese país, incluso si no descendieron del avión o no salieron de las instalaciones aeroportuarias. Los sobrevuelos sobre el territorio, sin aterrizar, no se consideran presencia para efectos de esta disposición.

El requisito cobija a los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o lugar de procedencia. Por esta razón, quienes salgan desde Colombia también tendrán que cumplir con la declaración.

De acuerdo con las disposiciones de los CDC, las aerolíneas deberán verificar que el documento esté diligenciado y firmado antes del embarque. La normativa estadounidense admite la presentación de la declaración en formato físico o digital, aunque Avianca está comunicando a sus usuarios el procedimiento digital para sus vuelos.

¿Qué ocurre si una persona estuvo en la República Democrática del Congo?

La disposición establece que quienes hayan permanecido en ese territorio durante los 21 días anteriores a su vuelo no podrán abordar aeronaves con destino a Estados Unidos.

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En estos casos, los viajeros deberán esperar a completar el periodo establecido fuera de la República Democrática del Congo antes de desplazarse hacia territorio estadounidense. La restricción también contempla a ciudadanos estadounidenses.

El incumplimiento de la declaración puede impedir el abordaje. Además, entregar información falsa o engañosa de manera deliberada puede generar sanciones bajo la legislación federal de Estados Unidos.

La medida comenzará a regir para los vuelos internacionales que salgan hacia Estados Unidos a partir de las 11:59 p. m. del 3 de noviembre, hora del Este, y tiene una vigencia inicial hasta el 18 de diciembre de 2026, aunque las autoridades sanitarias pueden modificarla o levantarla antes de esa fecha.