El partido político de oposición, Pacto Histórico radicó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para que explique dónde se encuentra el retrato oficial del expresidente Gustavo Petro, cuáles son las condiciones en las que está siendo conservado y qué decisión administrativa ordenó retirarlo de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño.



La solicitud fue presentada el 28 de noviembre por Carlos Simón Muñoz Velásquez, abogado y subcoordinador jurídico del movimiento político, quien pidió información y copias de los documentos relacionados con la recepción, el inventario, la custodia y el retiro de la obra.



“Solicito se informe la ubicación exacta del retrato oficial del expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego, su estado de conservación patrimonial y el acto administrativo mediante el cual se ordenó su retiro de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño”, señala textualmente la petición.

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En el escrito se señala que el retrato fue contratado y recibido por el DAPRE durante 2026, por lo que habría ingresado “al patrimonio público y al inventario de bienes muebles de la entidad para su exhibición en la galería de expresidentes de la Casa de Nariño”.



La petición se conoció un día después de que el expresidente Gustavo Petro denunciara que su retrato ya no estaba en el corredor donde se exhiben las pinturas de quienes han ocupado la Presidencia.



“Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño”, denunció a través de su cuenta de X junto a una imagen del pasillo en donde se hace evidente que falta la pieza.

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Lo anterior, luego de que el actual mandatario, Abelardo De la Espriella, publicara un video en el que recorría el pasillo junto a su familia y se observaba que el lugar donde estaba la obra, junto al retrato del expresidente Duque, permanecía vacío.



“Se llama felonía a este intento de silenciar la historia, desaparecen el retrato del presidente del gobierno de la vida porque en ese pasillo lleno de conflicto, de odios, ahora piensan instaurar el silencio de la muerte. No solo desaparecerán retratos sino los hechos, la historia que volverán falsificada”, respondió ante esta confirmación el exmandatario Petro.