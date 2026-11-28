“Ellos no se identificaron. Pero como estábamos dialogando a través de una de las secuestradas, logramos hacerles entender que necesitábamos que se comunicaran directamente, que eligieran un vocero y buscáramos un medio de comunicación”, explicó la capitán en el documento citado por Semana.

Ese primer acercamiento permitió conseguir la liberación de un grupo de rehenes. Además, los secuestradores enviaron un teléfono celular y el número de otro dispositivo, elementos que facilitaron el comienzo de las conversaciones mediante WhatsApp.

La negociadora explicó que, a partir de ese momento, los contactos se hicieron directamente por mensajes. La estrategia consistía en insistir en que la situación debía terminar sin víctimas y que tanto los retenidos como quienes permanecían dentro del establecimiento tenían que salir con vida.

“Empezamos a conversar con ellos y a convencerlos de que todos teníamos que salir bien y garantizar la vida de todos”, señaló la oficial en su reporte.

Durante las conversaciones también quedaron expuestas las condiciones que imponían los responsables de la toma. Según el informe, exigían 7.000 millones de pesos y vehículos para abandonar el lugar. Su plan contemplaba llevarse a cuatro personas como garantía para evitar una persecución y posibles represalias durante la huida.

De acuerdo con la capitán, “buscaban llevarse cuatro víctimas para garantizar que nadie los fuera a seguir y no les hicieran daño”. Esta exigencia se convirtió en uno de los puntos más delicados de la negociación, debido al riesgo que representaba para quienes permanecían secuestrados.

¿Qué amenazas recibió la negociadora durante el secuestro en Cartagena?

Los intercambios por WhatsApp se mantenían de manera permanente, aunque podían presentarse pausas de entre cinco y 20 minutos. Inicialmente, los mensajes tenían un tono moderado, pero la situación comenzó a deteriorarse después del mediodía, cuando los secuestradores elevaron sus exigencias y endurecieron su posición.

La falta de respuesta a sus pretensiones económicas provocó una cadena de advertencias. En los chats conocidos por SEMANA quedaron registrados mensajes como “No hay más conversación”, “¿cuál es la demora?”, “¿dónde está la plata?” y “se les acabó el tiempo”. También enviaron una amenaza directa: “quieren muertos, pues muertos vamos a enviar”.

Frente a esa escalada, los integrantes del Gaula insistían en conocer las condiciones de los rehenes y evitar que los responsables tomaran decisiones que pusieran en peligro sus vidas. Entre los mensajes enviados por los negociadores estaban: “Por favor, dígame al menos cómo están las personas” y “no dejen que a ninguna de las personas que están dentro les pase algo, por favor”.

La capitán identificó las dos de la tarde como un momento determinante, pues esa era la hora límite que habían establecido los secuestradores para recibir el dinero. Al no cumplirse sus exigencias, comenzaron a amenazar con terminar las liberaciones que habían permitido hasta ese momento.

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“Esta situación cambia porque nos dieron las dos de la tarde como tiempo límite para entregar el dinero; como no se cumple con las pretensiones, los secuestradores comienzan a amenazar con que se acabarían los actos de bondad como la liberación de secuestrados”, relató la uniformada.

La tensión aumentó hacia las cuatro de la tarde. Para entonces, los responsables advertían a los policías que estaban “jugando sucio” y anticipaban consecuencias por la falta de entrega del dinero y los vehículos blindados. La negociadora reconoció que el cambio en el tono de las comunicaciones generó preocupación dentro del equipo, ante la posibilidad de que los secuestradores atentaran contra los rehenes.

“Nosotros comenzamos a tener ya preocupación y estrés por el cambio en el tono de las palabras porque podría pasar cualquier cosa”, manifestó la capitán en el informe divulgado por Semana.

Mientras continuaban los intentos por mantener abierto el canal de comunicación, las autoridades preparaban la intervención para liberar a las más de 70 personas que permanecían dentro del establecimiento, entre trabajadores y clientes. La negociación permitió prolongar los contactos y desgastar a los responsables antes de que se autorizara el operativo de rescate.

La llegada del director de la Policía, el general Alejandro Barrera; del subdirector, Norberto Mujica, y de los generales Ricardo Alarcón y Óscar Rico, de operaciones especiales, antecedió la decisión de dar vía libre a la intervención. Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, autorizaron el rescate, luego de las gestiones adelantadas por el equipo negociador.