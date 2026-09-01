La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Alcaldía de Los Patios lamenta atentado en Patio Centro y anuncia refuerzo de la seguridad
Se emitió un balance con el listado oficial de heridos y las medidas tomadas tras el ataque.
Authored by
practicanteweb
Los civiles y uniformados afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. /La Opinión.
La opinión
La Opinión
Martes, 1 de Septiembre de 2026

La Administración Municipal de Los Patios emitió un comunicado oficial manifestando que el municipio "amaneció herido" tras el atentado con vehículo cargado de explosivos registrado a las 11:15 p. m. del lunes 31 de agosto cerca de la Estación de Policía de Patio Centro, hecho en el que se lamentó profundamente el fallecimiento del ciudadano Jhon Endry Sandoval.

Desde la Alcaldía expresaron su solidaridad y acompañamiento a la familia de la víctima mortal, así como a los 11 heridos dejados por la explosión (dos policías y nueve civiles), a los comerciantes y a los habitantes que sufrieron afectaciones materiales en sus viviendas y vehículos.

Lea aquí: Atentado con carro bomba contra estación de Policía en Los Patios dejó un muerto y 11 heridos

Refuerzo de esfuerzos y Consejo de Seguridad

Las autoridades locales enfatizaron que, aunque se ha venido realizando un trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, la gravedad de lo ocurrido exige redoblar esfuerzos y adoptar nuevas medidas para garantizar la protección de los patienses.

Por ello, se programó para la mañana del martes 1 de septiembre un Consejo Extraordinario de Seguridad con autoridades municipales, departamentales, policiales y militares, orientado a evaluar las circunstancias del ataque, revisar el estado del territorio y adoptar las acciones necesarias para reforzar la tranquilidad ciudadana.

 

Le puede interesar: Presidente Abelardo de la Espriella liderará en Cúcuta Consejo de Seguridad tras atentado en Los Patios

Recompensa de $50 millones y llamado a la ciudadanía

En el marco de esta respuesta institucional, el Gobernador de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones por datos que permitan identificar y capturar a los responsables del atentado terrorista. La información podrá ser suministrada con debida reserva a través de la línea de emergencias 123.

La Administración Municipal rechazó categóricamente cualquier acto de violencia que pretenda sembrar miedo, afirmando que "Los Patios está herido, pero permanece de pie". Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma, atender únicamente los reportes de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Lucas_francesco_traslado_a_bucaramanga_foto 1
Lucas_francesco_traslado_a_bucaramanga_foto 1
¡Vamos, Lucas! En Bucaramanga comienza una nueva esperanza para salvar su corazón
La Opinión
Memoria, búsqueda y esperanza: el Salón de la Memoria y la Verdad mira una década de paz.
Memoria, búsqueda y esperanza: el Salón de la Memoria y la Verdad mira una década de paz.
Memoria, búsqueda y esperanza: el Salón de la Memoria y la Verdad mira una década de paz
Ruby Escamilla
Mateo Arjona, presidente de Satena, dijo que la prioridad es reactivar pronto la ruta entre Cúcuta y Tibú de la mano del Ministerio de Defensa. / Foto: cortesía
Mateo Arjona, presidente de Satena, dijo que la prioridad es reactivar pronto la ruta entre Cúcuta y Tibú de la mano del Ministerio de Defensa. / Foto: cortesía
¿Qué pasará con la suspendida ruta de Satena entre Cúcuta y Tibú? El presidente de la aerolínea responde
Leonardo Favio Oliveros