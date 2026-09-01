Alcaldía de Los Patios lamenta atentado en Patio Centro y anuncia refuerzo de la seguridad

La Administración Municipal de Los Patios emitió un comunicado oficial manifestando que el municipio "amaneció herido" tras el atentado con vehículo cargado de explosivos registrado a las 11:15 p. m. del lunes 31 de agosto cerca de la Estación de Policía de Patio Centro, hecho en el que se lamentó profundamente el fallecimiento del ciudadano Jhon Endry Sandoval.

Desde la Alcaldía expresaron su solidaridad y acompañamiento a la familia de la víctima mortal, así como a los 11 heridos dejados por la explosión (dos policías y nueve civiles), a los comerciantes y a los habitantes que sufrieron afectaciones materiales en sus viviendas y vehículos.

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Refuerzo de esfuerzos y Consejo de Seguridad

Las autoridades locales enfatizaron que, aunque se ha venido realizando un trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, la gravedad de lo ocurrido exige redoblar esfuerzos y adoptar nuevas medidas para garantizar la protección de los patienses.

Por ello, se programó para la mañana del martes 1 de septiembre un Consejo Extraordinario de Seguridad con autoridades municipales, departamentales, policiales y militares, orientado a evaluar las circunstancias del ataque, revisar el estado del territorio y adoptar las acciones necesarias para reforzar la tranquilidad ciudadana.