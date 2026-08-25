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Betsy Emely Sánchez Rico, nueva defensora Regional del Pueblo en Ocaña
La profesional, con varios años de experiencia en la Defensoría del Pueblo en Ocaña, asumirá la dirección de la entidad en medio de los cuestionamientos que rodearon la salida de su antecesor.
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dsifontes
Betsy Emely Sánchez Rico
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Martes, 25 de Agosto de 2026

La abogada Betsy Emely Sánchez Rico fue designada como nueva defensora Regional del Pueblo en Ocaña, Norte de Santander, por directriz de la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Sánchez Rico cuenta con varios años de experiencia vinculada a la Defensoría del Pueblo en Ocaña, conocimiento que ahora le permitirá asumir la dirección de la entidad en esta región del departamento y continuar con las labores de promoción y protección de los derechos humanos.

La designación se produce luego de la renuncia de Ever Jesús Pallares Baene, quien venía desempeñándose como defensor Regional del Pueblo en Ocaña.

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La salida de Pallares se dio en medio de cuestionamientos relacionados con una denuncia sobre una presunta filtración de información al Eln, situación que también involucró señalamientos sobre un supuesto vínculo familiar con alias Silvana Guerrero, señalada como integrante de esa organización guerrillera.

Con la llegada de Sánchez Rico, la Defensoría del Pueblo queda nuevamente al frente de su representación regional en Ocaña, una zona en la que la entidad desarrolla labores relacionadas con la defensa de los derechos de las comunidades y el acompañamiento a poblaciones afectadas por diferentes problemáticas sociales y de orden público.

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