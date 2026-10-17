Alias Lobo, a juicio por presuntos homicidios y otros delitos en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o El Manuel, quien es cabecilla de una estructura del frente 36 de las disidencias de las Farc, a quien se le imputan entre delitos de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública, que habría cometido en el norte de Antioquia.



De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el cabecilla guerrillero estaría implicado en el delito que ocurrió el 24 de noviembre de 2024, en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en donde armado habría ingresado a un establecimiento de comercio y disparado contra una mujer causándole la muerte.

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Según el ente acusador, “Zuleta Pulgarín, al parecer, se vinculó al grupo armado ilegal en 2022 y posteriormente asumió el control de un componente armado”. Fue capturado por una orden judicial vigente en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la vereda La Paulina, en Valdivia (Antioquia).



En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, quien sería la encargada de cumplir labores de seguridad, enfermería y comunicaciones para la estructura, a quien se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal; tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

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