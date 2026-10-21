Ataque con drones explosivos contra estación de Policía dejó seis uniformados heridos en Pelaya, Cesar

Un ataque con drones cargados con explosivos contra la estación de Policía de Pelaya, en el sur del Cesar, dejó seis policías heridos durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre. Dos de los uniformados presentan lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 a. m., cuando cuatro descargas consecutivas impactaron contra las instalaciones policiales, según informó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, en declaraciones entregadas a Radio Guatapurí.

El funcionario confirmó que los seis uniformados fueron afectados por las explosiones y señaló que, pese a la gravedad de la ofensiva, no se reportaron víctimas mortales.

Lea: Capturan a dos hombres señalados por el asesinato de un patrullero de la Policía en Ocaña

Los policías heridos fueron trasladados a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, donde reciben atención médica especializada.

Autoridades investigan posibles represalias de grupos armados

Después del ataque, la Fuerza Pública puso en marcha un operativo de seguridad con el apoyo de tropas del Ejército Nacional y unidades de la Fuerza URANO. Además, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) y activaron un plan candado en los principales corredores viales para localizar a los responsables.

De acuerdo con las primeras hipótesis del Gobierno departamental, la acción violenta estaría relacionada con represalias de estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del Cesar, luego de los recientes golpes de las autoridades contra sus actividades delictivas y fuentes de financiación, entre ellas el hurto de hidrocarburos.

Esquivel advirtió que estos grupos suelen responder a los operativos de la Fuerza Pública con ataques mediante drones contra las estaciones policiales. Asimismo, aseguró que las acciones militares y policiales continuarán en el territorio.