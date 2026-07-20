Cantante vallenato sufrió fuerte accidente de tránsito cuando iba a un evento en Magdalena

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la vía que comunica a Santa Ana con San Zenón, en el municipio de Magdalena, y dejó como víctimas a los integrantes de una agrupación vallenata emergente.

Se trató de la agrupación del cantante Ramiro Granados, conocido artísticamente como Rami Granados, quien viajaba con sus músicos Junior Oviedo y José López en una camioneta de color blanco.

Según informaron medios de esa zona del país, los jóvenes se desviaron por un bloqueo en la vía a Mompox (Bolívar), organizado por los residentes de la zona que protesta por las constantes fallas en el servicio eléctrico.

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Los artistas habían hecho una presentación en el municipio de Guamal, Magdalena y se dirigían a Santa Ana, de donde son oriundos. Por motivos que están siendo investigados por las autoridades pertinentes, perdieron el control del vehículo y terminaron volcados a un costado de la vía. Una de las hipótesis que se manejan es que en la carretera había un hueco y fue lo que provocó la pérdida del control por parte del conductor.

Más detalles del artista vallenato accidentado en Magdalena

Rami Granados tuvo heridas de consideración por lo que fue trasladado inmediatamente al Hospital de Mompox, en Bolívar, donde recibió atención médica. Él y sus compañeros se encuentran bajo observación, pero fuera de peligro.

A través de las redes sociales hay mensajes de apoyo y acompañamiento para el joven cantante que poco a poco se abre paso en la escena musical regional y nacional. Rami cuenta con gran reconocimiento en el Magdalena y parte de Bolívar debido a su talento para interpretar y componer, además, ha decidido visitar diferentes poblaciones y hacer presentaciones para seguir ganando seguidores y dando a conocer su música.

Tomado de El Universal.

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