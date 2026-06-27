Cayó alias Alex Pereira, uno de los delincuentes más buscados de Colombia: tenía nueve órdenes de captura y circulares de Interpol

Un operativo de control migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes más buscados de Colombia. Se trata de alias Alex Pereira, señalado por las autoridades como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como Oficina de la Costa Bolívar y quien era requerido por la justicia mediante nueve órdenes de captura vigentes y circulares de Interpol.

La captura se produjo luego de que el ciudadano colombiano, de 37 años, fuera expulsado de Panamá por portar documentación falsa, con la que, presuntamente, habría salido de Colombia de manera irregular.

Según informó Migración Colombia, durante el procedimiento de verificación realizado por oficiales de la entidad en el terminal aéreo antioqueño, se confirmó que el hombre registraba múltiples antecedentes judiciales y era buscado internacionalmente en 196 países a través de circulares roja y azul de Interpol.

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Era buscado por homicidio, extorsión y narcotráfico

De acuerdo con las autoridades, alias “Alex Pereira” tenía vigentes nueve órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera dar con su ubicación y captura.

“Una vez verificados sus antecedentes y culminado el procedimiento migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes en su contra”, indicó Migración Colombia mediante un comunicado.

Las investigaciones judiciales apuntan a que alias “Alex Pereira” sería el principal líder de la denominada Oficina de la Costa Bolívar, estructura delincuencial con presencia en varios sectores de Cartagena y presuntamente dedicada a actividades de extorsión, sicariato y otros delitos de alto impacto.

Las autoridades lo señalan de coordinar homicidios por encargo

Según la información recopilada por las autoridades, el capturado habría coordinado actividades criminales bajo la modalidad de outsourcing delincuencial, una práctica mediante la cual organizaciones criminales subcontratan la ejecución de homicidios y otras acciones violentas.

Además, estaría vinculado con extorsiones a comerciantes en diferentes zonas de Cartagena, donde, según las investigaciones, ejercía control e influencia criminal.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la captura evidencia el papel que cumplen los controles migratorios en la lucha contra la criminalidad transnacional.

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“Los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país. Desde agosto de 2022, oficiales de Migración Colombia han entregado a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol vigentes”, afirmó la funcionaria.

Arriero agregó que estos resultados “reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad nacional y el trabajo articulado con las autoridades judiciales”.

La captura de alias “Alex Pereira” se suma a las acciones adelantadas por las autoridades colombianas para desarticular estructuras criminales con capacidad de operación regional e internacional, especialmente aquellas vinculadas con extorsión, narcotráfico y homicidios por encargo.

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