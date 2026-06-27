Pamplona contará con una morgue para la prestación de servicios de Medicina Legal

Dentro del Cementerio Arquidiocesano de Pamplona se inauguró esta semana un área de servicios, la cual cuenta con una morgue para los procedimientos de necropsias. De acuerdo con el padre Luis Armando Conde González, estas instalaciones fueron construidas con recursos propios del cementerio.

Conde, quien es administrador del camposanto detalló que esta nueva área incluye una sala de exhumaciones, una bodega para personas no reclamadas y un vestier para trabajadores.

Igualmente, este lugar consta de un cuarto de aseo, una bodega de herramientas, una bodega de residuos peligros y la sala de espera para familiares.

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Sobre esta última sala, el padre detalló que es un sitio sereno donde también se ofrecerá el servicio de atención espiritual alrededor del duelo y de atención psicológica con apoyo de estudiantes de la Universidad de Pamplona.

Otro espacio importante es la morgue, que prestará sus servicios al Instituto de Medicina Legal. Según el administrador del cementerio, este espacio cuenta con todas con las características y requisitos técnicos exigidos por la ley.

“Tenerla es de especial importancia para el municipio y la provincia porque las situaciones relacionadas con Medicina Legal se tenían que trasladar a Cúcuta. Ahora contamos con un espacio oportuno y digno con todos los elementos necesarios para sus tareas”, agregó.