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Pamplona contará con una morgue para la prestación de servicios de Medicina Legal
Las instalaciones fueron construidas con recursos propios del Cementerio Arquidiocesano.
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juanmarcoantoniorp
Area de servicios cementerio Pamplona
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 27 de Junio de 2026

Dentro del Cementerio Arquidiocesano de Pamplona se inauguró  esta semana un área de servicios, la cual cuenta con una morgue para los procedimientos de necropsias. De acuerdo con el padre Luis Armando Conde González, estas instalaciones fueron construidas con recursos propios del cementerio.

Conde, quien es administrador del camposanto detalló que esta nueva área incluye una sala de exhumaciones, una bodega para personas no reclamadas y un vestier para trabajadores

Igualmente, este lugar consta de un cuarto de aseo, una bodega de herramientas, una bodega de residuos peligros y la sala de espera para familiares

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Sobre esta última sala, el padre detalló que es un sitio sereno donde también se ofrecerá el servicio de atención espiritual alrededor del duelo y de atención psicológica con apoyo de estudiantes de la Universidad de Pamplona.

Otro espacio importante es la morgue, que prestará sus servicios al Instituto de Medicina Legal. Según el administrador del cementerio, este espacio cuenta con todas con las características y requisitos técnicos exigidos por la ley

“Tenerla es de especial importancia para el municipio y la provincia porque las situaciones relacionadas con Medicina Legal se tenían que trasladar a Cúcuta. Ahora contamos con un espacio oportuno y digno con todos los elementos necesarios para sus tareas”, agregó.

aunque las salas de exhumación ya se encuentran en funcionamiento, la morgue estará disponible a partir del primero de julio.
aunque las salas de exhumación ya se encuentran en funcionamiento, la morgue estará disponible a partir del primero de julio.
En la sala de espera se ofrecerá el servicio de atención espiritual alrededor del duelo y de atención psicológica
En la sala de espera se ofrecerá el servicio de atención espiritual alrededor del duelo y de atención psicológica
porque las situaciones relacionadas con medicina legal se tenían que trasladar a Cúcuta.
porque las situaciones relacionadas con medicina legal se tenían que trasladar a Cúcuta.

 

Asimismo, Conde detalló que la morgue cuenta con tres mesones para los respectivos trabajos y una nevera con capacidad para dos cuerpos, en caso de ser necesario dejarlos en custodia.

En cuanto a la inversión total, el administrador sostuvo que fue de 700 millones de pesos aproximadamente. Además, aclaró que está obra inició en septiembre del año pasado. 

Finalmente, el padre aseguró que aunque las salas de exhumación ya se encuentran en funcionamiento, la morgue estará disponible a partir del primero de julio.

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