Condenan a integrante del Eln por el asesinato de un líder social en Bolívar

Víctor Manuel Trujillo Trujillo tenía 20 años y era un reconocido líder juvenil en la vereda de Puerto Guamo, en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. Su liderazgo, según un documento de “La Paz en el Terreno”, habría cobrado visibilidad a partir del paro nacional agrario de 2013, en el que participó activamente.

Perteneció a la junta directiva de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), de la que tuvo que retirarse por amenazas. Era artista del género urbano y componía e interpretaba canciones con fuerte sentido social. También era conocido por su labor comunitaria que ejercía en la región, especialmente por su trabajo de protección del río Caribona.

El 15 de enero de 2019, pistoleros lo asesinaron en zona rural de Montecristo, tras ser sometido a torturas. De acuerdo con lo informado en aquel entonces por miembros de la junta directiva de Aheramigua, este joven empezó a manejar un perfil bajo tras las constantes amenazas recibidas y advirtió al Gobierno Nacional sobre su situación sin tener respuesta alguna.

En marzo de 2021, la Policía Nacional confirmó que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y del Cuerpo Élite, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, logró la captura, en el municipio de Santa Rosa (Magdalena Medio), de una persona conocida como ‘Pájaro’, señalada en ese entonces como presunto responsable del homicidio de un líder social en el municipio de Montecristo.

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“Este sujeto sería el responsable del homicidio del líder comunitario Víctor Manuel Trujillo Trujillo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), en hechos acontecidos el 15 de enero de 2019 en la vereda Puerto Guamo del municipio de Montecristo (Bolívar)”, detalló la Policía.

Las indagaciones preliminares confirmaban que alias ‘Pájaro’ conformaba un Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r 37) en el municipio de Montecristo (Bolívar) para entrar en confrontación con el Grupo Armado Organizado (GAO) del ‘Frente Guillermo Ariza’ del ELN, con el fin de controlar las economías ilícitas producto de la minería ilegal, el narcotráfico y cobro de extorsiones en esa región del país.

43 años de prisión contra alias ‘Pajarito’ por el crimen de Víctor Trujillo en Bolívar

Este fin de semana, siete años después de aquel atroz asesinato, la Fiscalía General de la Nación ha confirmado la condena de 43 años y meses de prisión contra Dubán Daniel Hernández Martínez, alias ‘Pájaro’ o ‘Pajarito’ por su responsabilidad en el crimen del líder social Víctor Manuel Trujillo Trujillo, perpetrado el 15 de enero de 2019, en Montecristo (Bolívar).

“Este hombre, integrante del Frente Guillermo Ariza del Eln, hizo parte de un componente armado que llegó a la vereda El Salto y obligó a los habitantes a salir de sus viviendas para reunirlos en una tienda. Posteriormente, la víctima llegó al lugar y fue amarrada. Horas más tarde, recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte”, detalla el ente acusador.

Las investigaciones permitieron confirmar que el líder social fue asesinado por la labor comunitaria que ejercía en la región, especialmente por su trabajo de protección del río Caribona. “Además, había sido señalado de incumplir las normas impuestas por la organización ilegal”, agrega el organismo judicial.

Hernández Martínez fue declarado responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión. Además, le fue impuesta una multa equivalente a 3.150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. “La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley”.

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En 2014, ‘Victotte’ grabó la canción Diálogos de Paz. “Diálogos en La Habana pide a gritos mi pueblo, si nos seguimos matando nos estamos destruyendo. Estamos mal si no buscamos paz con justicia social, que se sienten los elenos como están los de las Farc; los del Epl también deberían estar, delegados del pueblo deberían sobrar y que no quede por fuera un grupo paramilitar, que se sienten en la mesa, pero a dialogar, que salpiquen a la gente que tengan que salpicar”: La Paz en el Terreno.

Trujllo fue miembro de la junta directiva de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), que tiene influencia en Montecristo y Santa Rosa (Bolívar), y Nechí y El Bagre (Antioquia). “De acuerdo con esa organización, que denunció el homicidio del líder, Trujillo había tenido que retirarse de Aheramigua años atrás al haber sido intimidado, amenazado y perseguido por integrantes de la Fuerza Pública para que declarara que esa asociación tenía vínculos con las Farc. En ese momento, el líder vivió tres meses en Ecuador”, dijo en un documento La Paz en el Terreno.

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