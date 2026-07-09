Condenan a odontólogo y anestesiólogo por muerte de paciente tras cirugía

Un juez condenó al odontólogo David Santiago Martínez Laverde y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz Laverde por la muerte de una mujer durante una cirugía maxilofacial.

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Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2021. Ese día la mujer ingresó a una clínica ubicada en el norte de Bogotá para someterse a la cirugía, la cual duró cuatro horas.



Al finalizar la mujer fue trasladada a la sala de recuperación posquirúrgica, pero transcurridas algunas horas, el equipo médico advirtió una complicación de origen neurológico.

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"Las restricciones vigentes con ocasión de la emergencia sanitaria dificultaron la remisión oportuna de la paciente hacia un centro hospitalario, motivo por el cual la remisión se hizo en horas de la noche", indicó la Fiscalía.



Sin embargo, esa tardía remisión habría facilitado complicaciones en su estado de salud que decantaron en su muerte el 16 de junio de 2021.



"En el desarrollo del juicio oral, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial acreditó que la intervención desconoció las limitaciones fijadas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá en desarrollo de las facultades otorgadas para atender la pandemia del Covid-19. Al no revestir carácter urgente ni prioritario, el procedimiento no debía adelantarse mientras permanecieran vigentes dichas medidas excepcionales", explicó el ente acusador.

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