¿Quién es el hombre asesinado en El Chamizo? Misterioso hallazgo en la zona rural de Ocaña

Un completo misterio rodea la identidad del hombre que fue asesinado y abandonado en el sector El Chamizo, sobre la vía que comunica a Ocaña con el municipio de González, en jurisdicción del Cesar.

La víctima, de aproximadamente 35 años, fue hallada sin vida en la noche del pasado lunes, 6 de julio, por varios transeúntes, quienes observaron una figura tendida a un costado de la carretera y decidieron acercarse.

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El hombre estaba boca arriba. Vestía medias grises, tenis, sudadera negra y una chaqueta deportiva azul oscuro. Además, sostenía un trozo de tela en una de sus manos.

Al inspeccionar el cuerpo, los ciudadanos descubrieron que presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego, entre ellas una en el pecho que, al parecer, le causó la muerte.

Hasta el momento se desconoce la hora exacta en que fue cometido el crimen. Sin embargo, las autoridades presumen que ocurrió durante el transcurso del lunes, teniendo en cuenta que se trata de una carretera con poco flujo vehicular.

Tras el hallazgo, el caso fue reportado a las autoridades, que coordinaron la inspección técnica y el traslado del cadáver a Medicina Legal.

Por ahora, la identidad de la víctima continúa siendo un misterio. Entre las principales hipótesis de los investigadores está que el hombre habría permanecido retenido por un grupo armado ilegal antes de ser asesinado, aunque esta versión aún es materia de investigación.

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