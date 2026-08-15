Golpe al narcotráfico: destruyen laboratorio atribuido al Eln en Cauca

El Ejército Nacional reportó la ubicación y destrucción de un laboratorio utilizado para el procesamiento de cocaína en el municipio de Mercaderes, Cauca, que, según las autoridades, pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

De acuerdo con el reporte oficial, durante la operación fueron encontrados 1.836 kilogramos de cocaína, además de diferentes insumos y equipos empleados presuntamente para la producción y procesamiento de estupefacientes.

El procedimiento hace parte de las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y las economías ilegales que financian a los grupos armados que operan en diferentes regiones del país.

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La información fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó el resultado de la operación y aseguró que las autoridades continuarán atacando las fuentes de financiación de las organizaciones armadas.

“Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia. El narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua”, señaló el mandatario.

El operativo se desarrolló en Mercaderes, Cauca, una zona donde las autoridades mantienen acciones contra las estructuras vinculadas a actividades relacionadas con el narcotráfico. El material encontrado quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.