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Hallan los cuerpos de un padre y cinco de sus hijos desaparecidos hace 38 años en Córdoba
La Fiscalía exhumó los restos de seis integrantes de una familia desaparecida en 1987 en Montería. Los análisis antropológicos y genéticos permitirán confirmar plenamente sus identidades.
Authored by
dsifontes
Fiscalía / Foto: Cortesía.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 27 de Junio de 2026

La Fiscalía General de la Nación halló los cuerpos de Teodoro José Polo Ramos y cinco de sus hijos, víctimas de desaparición forzada en hechos ocurridos el 19 de junio de 1987 en el corregimiento La Manta, zona rural de Montería (Córdoba).

Los restos fueron ubicados por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) en una fosa común del cementerio de Ayapel (Córdoba).

Al lugar llegó un equipo interdisciplinario de la Fiscalía, integrado por antropólogos, investigadores, fotógrafos judiciales, topógrafos y auxiliares de campo, que adelantó las labores de exhumación.

Puede leer: Dos muertos y seis capturados deja operación contra el Eln en Saravena

Posteriormente, los restos fueron trasladados al laboratorio de Identificación Humana de la Fiscalía, donde se realizarán los respectivos análisis antropológicos y genéticos para su plena identificación.

De acuerdo con la investigación, Teodoro José Polo Ramos y cinco de sus hijos habrían sido secuestrados por un grupo de paramilitares en su finca, desde donde fueron sacados por la fuerza. Tiempo después, sus familiares recibieron información de que habían sido trasladados a Ayapel, donde fueron vistos por última vez.

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