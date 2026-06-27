Hallan los cuerpos de un padre y cinco de sus hijos desaparecidos hace 38 años en Córdoba

La Fiscalía General de la Nación halló los cuerpos de Teodoro José Polo Ramos y cinco de sus hijos, víctimas de desaparición forzada en hechos ocurridos el 19 de junio de 1987 en el corregimiento La Manta, zona rural de Montería (Córdoba).

Los restos fueron ubicados por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) en una fosa común del cementerio de Ayapel (Córdoba).

Al lugar llegó un equipo interdisciplinario de la Fiscalía, integrado por antropólogos, investigadores, fotógrafos judiciales, topógrafos y auxiliares de campo, que adelantó las labores de exhumación.

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Posteriormente, los restos fueron trasladados al laboratorio de Identificación Humana de la Fiscalía, donde se realizarán los respectivos análisis antropológicos y genéticos para su plena identificación.

De acuerdo con la investigación, Teodoro José Polo Ramos y cinco de sus hijos habrían sido secuestrados por un grupo de paramilitares en su finca, desde donde fueron sacados por la fuerza. Tiempo después, sus familiares recibieron información de que habían sido trasladados a Ayapel, donde fueron vistos por última vez.

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