Revelan nueva pista en el crimen de María Camila Potosí y su bebé

La investigación por el homicidio de María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, continúa bajo reserva mientras las autoridades mantienen una recompensa de 250 millones de pesos por información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

Alexander Potosí, padre de la joven, habló con La FM Fin de Semana, medio que dio a conocer sus declaraciones, y afirmó que la familia espera avances concretos en el esclarecimiento del crimen.

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Según explicó, hasta ahora las autoridades le han informado que el proceso continúa, aunque los detalles permanecen restringidos por la reserva de la investigación.

El padre sostuvo que, de acuerdo con lo que ha podido conocer, la mujer que tuvo contacto con María Camila antes de su desaparición habría desempeñado un papel relevante en los hechos. La joven la habría conocido cerca de dos meses antes en un programa FAMI, de Familia, Mujer e Infancia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según la información revelada por La FM, esa mujer habría asistido al programa haciéndose pasar por embarazada para relacionarse con otras mujeres gestantes. Las mismas fuentes señalaron que habría sido una de las últimas personas que estuvo con María Camila antes de que se perdiera su rastro el pasado 16 de julio.

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Alexander Potosí considera que esos hechos apuntan a una posible preparación previa del crimen. “Todo parece haber sido planeado”, afirmó al explicar que, según su versión, la mujer habría alejado a su hija de su entorno habitual sin que la familia tuviera conocimiento previo de quién era.

El padre también señaló que sus familiares no conocían a esa mujer y que fue la pareja de María Camila quien comenzó a buscarla cuando advirtió que no regresaba ni respondía. “Esa mujer la sacó de su entorno y luego de su casa; hasta ese momento supimos de mi hija”, aseguró.

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La desaparición de la joven generó especial preocupación debido a su avanzado embarazo. Potosí recordó que María Camila acostumbraba informar a sus allegados dónde estaba y con quién permanecía, por lo que la pérdida repentina de comunicación resultó inusual para la familia.

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“Nunca se perdía”, relató el padre. Según agregó, el contacto se interrumpió durante la tarde del jueves y la joven dejó de responder los mensajes, una situación que preocupó especialmente a su esposo debido a que tenía ocho meses y 15 días de embarazo.

Otro de los momentos que, según Alexander Potosí, marcó a la familia ocurrió cuando recibió información sobre la entrega del cuerpo. El padre esperaba recibir también a su nieta debido al avanzado estado de gestación de María Camila, pero afirmó que el fiscal le comunicó que únicamente sería entregado el cuerpo de su hija.

“Me quedé atónito, sin palabras; en ese momento me quebré emocionalmente. Que me dijeran que mi nieta no estaba en el vientre de Camila fue un golpe devastador para toda la familia”, manifestó Potosí al recordar la noticia.

El padre aseguró que posteriormente conoció que la mujer que habría contactado a María Camila entregó diferentes versiones sobre lo ocurrido. Según su relato, esas explicaciones no coincidirían con las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad.

“Esa mujer dio versiones contradictorias sobre dónde la había dejado, versiones que no coinciden con las cámaras de seguridad”, declaró Alexander Potosí. La afirmación forma parte de los elementos que la familia espera sean esclarecidos durante el avance de la investigación.

Mientras las autoridades continúan con las pesquisas bajo reserva, la recompensa establecida permanece en 250 millones de pesos para quien proporcione información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de María Camila Potosí.

Con información de El Universal.

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