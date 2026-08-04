¿Cuándo se presenta el iPhone plegable? Esto revelan las filtraciones sobre Apple

Apple se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. Como ocurre desde 2012, la compañía con sede en Cupertino celebraría en septiembre su tradicional evento de presentación de nuevos iPhone y, según las filtraciones, la gran novedad de 2026 sería el debut de su primer teléfono plegable.

De acuerdo con los rumores, el evento tendría lugar el miércoles 9 de septiembre y serviría para presentar la nueva familia iPhone 18, integrada por los modelos iPhone 18, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, además del esperado dispositivo plegable, que sería comercializado bajo el nombre de iPhone Ultra.

¿Cómo sería el primer iPhone plegable de Apple?

Aunque Apple llega después de otros fabricantes al segmento de los teléfonos plegables, las filtraciones apuntan a que la compañía habría esperado para perfeccionar esta tecnología antes de lanzarla al mercado.

Uno de los principales objetivos del nuevo dispositivo sería reducir o eliminar la característica marca que suele quedar en la pantalla cuando estos equipos se pliegan.

El diseño sería de tipo libro. Cerrado tendría un tamaño similar al de un teléfono convencional, mientras que al abrirse ofrecería una superficie comparable a la de una tableta compacta, con un formato cercano al del iPad mini.

Entre las especificaciones que más se repiten en los reportes de analistas y filtradores se encuentran:

Pantalla de aproximadamente 7,6 pulgadas al desplegarse.

Pantalla externa de 5,2 pulgadas.

Grosor cercano a 4,5 milímetros cuando esté abierto.

Batería superior a 5.000 mAh.

¿Tendrá Face ID?

Las filtraciones también indican que Apple podría prescindir del sistema de reconocimiento facial Face ID en este modelo, debido a las limitaciones de espacio que supone el diseño plegable.

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En su lugar, el equipo incorporaría un sensor de huellas Touch ID integrado en el botón lateral.

¿Cuánto costaría el iPhone Ultra?

El precio sería uno de los aspectos más llamativos del dispositivo. Según estimaciones de analistas y portales especializados como MacRumors, el primer iPhone plegable tendría un valor de entre 2.000 y 2.500 dólares.

Al cambio actual, esa cifra equivale aproximadamente a entre 6 y 8 millones de pesos colombianos, sin incluir impuestos, aranceles u otros costos que podrían elevar su precio en el país.

¿Cuándo saldría a la venta?

Si Apple mantiene el calendario habitual de lanzamientos, las reservas comenzarían pocos días después del evento de presentación.

En ese escenario, las preventas iniciarían el 11 de septiembre, mientras que la llegada oficial a las tiendas estaría prevista para el 18 de septiembre.

Hasta el momento, Apple no ha confirmado oficialmente la fecha del evento, el nombre del dispositivo, sus especificaciones ni su precio. Toda esta información corresponde a filtraciones y reportes de analistas especializados.

Tomado de El Universal.

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