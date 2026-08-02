¿Cuánto dinero ha costado explorar el espacio? Estas son las misiones más caras

Detrás de cada misión hay décadas de investigación, miles de ingenieros y científicos, infraestructura especializada, desarrollo de nuevas tecnologías y complejas operaciones que elevan las inversiones a cifras difíciles de imaginar.

El programa espacial más costoso de la historia sigue siendo Apolo, la iniciativa con la que Estados Unidos logró llevar por primera vez seres humanos a la Luna. Entre 1960 y 1973, el gobierno estadounidense destinó alrededor de US$25.800 millones de la época, equivalentes a US$309.000 millones ajustados a valores de 2025.

En segundo lugar aparece el Programa Space Shuttle, el sistema de transbordadores reutilizables que operó entre 1981 y 2011. Aunque nació con la promesa de reducir significativamente el costo de viajar al espacio, terminó convirtiéndose en una de las iniciativas más costosas de la Nasa debido a la complejidad de su mantenimiento y operación. Su costo total se estima en US$209.000 millones, con un promedio cercano a US$1.600 millones por lanzamiento.

Precisamente la Estación Espacial Internacional ocupa el tercer lugar del ranking. Este laboratorio orbital, desarrollado en conjunto por Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá, ha mantenido presencia humana ininterrumpida en el espacio desde el año 2000. Su desarrollo y ensamblaje requirieron una inversión cercana a US$160.000 millones, a la que se suman aproximadamente US$3.000 millones anuales destinados a su operación y mantenimiento.

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Más abajo aparece el programa Artemis, con el que la Nasa busca regresar astronautas a la Luna y establecer una presencia permanente alrededor y sobre su superficie. Según las proyecciones de la Oficina del Inspector General de la Nasa , la campaña alcanzará unos US$93.000 millones entre 2012 y 2025, incluyendo el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS), la nave Orion y otros sistemas asociados.

El listado también incluye grandes proyectos tecnológicos que muchas personas utilizan todos los días sin pensar en el enorme costo que implicó su desarrollo. Es el caso del GPS, cuya instalación inicial costó alrededor de US$12.000 millones, aunque continúa requiriendo inversiones multimillonarias para mantener y modernizar la constelación de satélites.

A estos se suman el Telescopio Espacial Hubble, el sistema europeo Galileo, el James Webb, la estación soviética Salyut 6 y el sistema ruso Glonass, que completan el grupo de las diez iniciativas espaciales más costosas desarrolladas hasta ahora.