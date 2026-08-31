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¿Perfil real o creado con IA? Instagram estrena función para identificarlos
La plataforma etiquetará las cuentas que utilicen personas generadas artificialmente y podría reducir su visibilidad si no informan sobre su origen.
Authored by
cesarmuñoz
Instagram
Colprensa
Colprensa
Lunes, 31 de Agosto de 2026

Tras el aumento de la IA en el mundo, la red social Instagram habilitará una etiqueta a los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA) y reducirá su visibilidad si sus responsables no notifican que detrás de esas cuentas no hay una persona real.

La aplicación propiedad de Meta, cambiará el nombre de la actual etiqueta de “creador de IA” por “perfil generado por IA”.

La red social indicó a través de un comunicado que la medida tiene el objetivo de lograr que los usuarios entiendan de mejor manera que la persona que aparece en el perfil ha sido creada mediante herramientas de IA.

Pruebas previas

La red social Instagram comenzó a probar esta identificación a principios de año tras detectar que algunos usuarios se sentían “engañados” al descubrir perfiles que parecían pertenecer a personas reales pero que eran personajes generados mediante IA.

Lea aquí: ¿Puede la inteligencia artificial combatir el cambio climático? Esto encontró un estudio

A partir de ahora, los responsables de estas cuentas podrán activar voluntariamente la etiqueta desde la configuración de su perfil. Para quienes no lo hagan, la plataforma identificará perfiles que utilizan personas generadas por IA y sus responsables recibirán una notificación para dejar de aparecer en las recomendaciones de Instagram.

Las cuentas afectadas tendrán dos opciones: añadir la etiqueta de “perfil generado por IA” o recurrir la decisión si consideran que Instagram se ha equivocado. La medida no afecta a los usuarios que simplemente utilizan herramientas de IA para crear o editar contenido.

Tomado de El Universal.

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