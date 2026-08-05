¿Quiere aprender sobre inteligencia artificial? La Unesco lanzó un curso gratuito

La Unesco lanzó su primer curso masivo y gratuito en la plataforma Coursera: el MOOC Global sobre Ética de la IA, desarrollado en colaboración con LG AI Research.

El programa está disponible sin costo, en 11 idiomas y sin requisitos técnicos previos, dirigido tanto a perfiles técnicos como a estudiantes, investigadores, líderes empresariales y responsables de políticas públicas.

¿Cómo acceder al curso gratuito de ética de la IA de la Unesco en Coursera?

El curso surge como respuesta a la acelerada adopción de la inteligencia artificial a escala global y busca traducir a la práctica el marco ético que la Unesco desarrolló con el respaldo de 193 países.

"Los principios por sí solos no construyen una IA ética; las personas sí. A través de este curso, la Unesco da un paso más en su liderazgo en ética de la IA, traduciendo la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en un aprendizaje práctico que capacita a las personas para aplicar principios éticos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Así es como transferencia de los compromisos compartidos a la acción", afirmó significativamente el director general de la Unesco, el profesor Khaled El-Enany.

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El programa tiene una duración de nueve horas de contenido flexible y completamente en línea. Su enfoque es práctico: propone herramientas para identificar y mitigar riesgos éticos, evaluar prioridades en conflicto y tomar decisiones fundamentadas sobre el diseño, uso y gobernanza de los sistemas de IA.

Los proyectos del curso están orientados a traducir conceptos como la privacidad, la transparencia, la sostenibilidad y la autonomía humana en políticas y acciones concretas en entornos corporativos o gubernamentales.

El contenido cuenta con la guía de expertos de la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Toronto y el Instituto Alan Turing, entre otras instituciones.

Para LG AI Research, la iniciativa apunta a cerrar una brecha que el sector tecnológico ha postergado. “Esperamos que este MOOC proporcione a desarrolladores e investigadores en activo la base práctica necesaria para construir un ecosistema de IA confiable y convertir la innovación responsable en un hábito generalizado en el sector, en lugar de una mera aspiración”, señaló el Dr. Lim Woo-hyung, codirector de LG AI Research.

Tomado de El Colombiano.

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