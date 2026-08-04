Google lleva Gemini Spark a Chrome para automatizar tareas en la web

Google ha integrado su agente personal Gemini Spark en la experiencia de navegación de Chrome, con nuevas funciones para automatizar tareas web complejas utilizando las cuentas y contraseñas de los usuarios.



Presentado en el marco de su evento anual para desarrolladores Google I/O, Gemini Spark es un agente personal de inteligencia artificial (IA) que actúa en nombre de los usuarios impulsado por Gemini 3.5.

Infórmese: La razón por la que miles de jugadores apagarán sus PlayStation durante siete días en agosto

Como ya adelantó la tecnológica en ese momento, Gemini Spark ha llegado a Chrome recientemente, ampliando su acceso a usuarios en todo el mundo y con nuevas funciones para ayudar a gestionar tareas web complejas.



Como resultado, con la integración de las capacidades de navegación web de Spark en Chrome, el agente destaca por poder usar las cuentas iniciadas y contraseñas guardadas para realizar tareas "tediosas" en nombre del usuario.

Lea: OpenAI confirmó que uno de sus modelos de IA ejecutó un ciberataque de forma autónoma

Según ha ejemplificado Google en un comunicado en su blog, Spark podrá llevar a cabo acciones como buscar opciones de vuelo al programar un viaje, iniciar el proceso de reserva de un hotel o programar visitas a apartamentos para aquellos que estén buscando mudarse.



Todo ello se realiza protegiendo la información de los usuarios contra amenazas como la inyección de código, según ha subrayado la tecnológica, al tiempo que ha asegurado que mantiene informado al usuario en todo momento sobre las acciones relevantes, como los pagos o reservas.

Le puede interesar: La beta pública de iOS 27 ya está disponible: revise si su iPhone es compatible

Gemini Spark se desplegó inicialmente en Estados Unidos y ahora se ha extendido a los suscriptores de Google AI Pro en más de 160 países adicionales para "automatizar sus tareas".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion