Claves para una buena salud visual en tiempos de multipantalla

Especialistas de la salud visual han lanzado las alertas sobre el uso excesivo que se está presentando actualmente de las distintas formas de pantallas, y más tras el Mundial de fútbol más largo de la historia con 104 partidos.

Además del incremento de exposición a pantallas, el uso simultáneo de dispositivos puede poner en evidencia problemas visuales no corregidos y agravar los síntomas de fatiga visual.

Cada cuatro años la fiebre mundialista es inevitable, más cuando la selección local logra clasificar, y suele generar que miles de personas renueven las pantallas a través de las cuales verán este evento deportivo.

Según datos del sector comercio y Fenalco, hubo un repunte de entre el 20% y el 30% en la compra de televisores, siendo las pantallas de gran formato y alta resolución los artículos más demandados por los consumidores.

Sin embargo, detrás de esta tendencia tecnológica también surge un tema poco visible: el aumento exponencial del tiempo frente a las pantallas puede tener efectos directos sobre la salud visual.

Lea también: Cinco tazas de café al día es seguro para la mayoría de los adultos

Para Opticalia, compañía especializada en salud visual y comercialización de gafas, el paso constante entre dispositivos móviles y televisores de gran formato obliga a los ojos a adaptarse continuamente a diferentes distancias, tamaños de imagen y niveles de iluminación.

Ante este panorama y el aumento del tiempo en casa frente a los nuevos dispositivos, los especialistas comparten recomendaciones para cuidar los ojos.

La primera de ellas es mantener una iluminación ambiental moderada. No es recomendable ver televisión en espacios completamente oscuros, ya que el contraste favorece el cansancio visual y los dolores de cabeza.

Además, evitar el hábito de la "multipantalla", es decir, ver televisión mientras se revisa el celular, pues obliga a los ojos a enfocar y desenfocar continuamente, acelerando la fatiga visual.

Los expertos también recomiendan aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos 20 pies (aproximadamente seis metros) de distancia.

Infórmese aquí: Volver al ejercicio sin recuperación es la usual causa de nuevas lesiones

Otra de las claves es prestar atención al parpadeo y evitar la automedicación. Al concentrarse frente a una pantalla, las personas parpadean menos, lo que favorece la resequedad ocular.

También aconsejan evitar las gafas genéricas o de farmacia, especialmente en personas mayores de 40 años con presbicia, ya que una fórmula personalizada permite corregir de manera precisa las necesidades visuales.

Igualmente, recomiendan consultar por lentes con tratamientos antirreflejo personalizados, pues ayudan a reducir los destellos de las pantallas y mejoran el contraste.

"Con frecuencia, los eventos deportivos de gran magnitud hacen que las personas descubran molestias visuales que ya estaban presentes, pero que pasaban desapercibidas en la rutina diaria", explicó Edgar Alexander Jiménez, optómetra de Opticalia en Puerto Carreño, Vichada.

Finalmente, los expertos recuerdan que el esfuerzo visual prolongado también puede provocar dolor de cuello, tensión muscular en los hombros, dificultad para concentrarse e incluso alteraciones del sueño cuando el uso de pantallas se extiende hasta altas horas de la noche.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.