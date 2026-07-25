Cinco tazas de café al día es seguro para la mayoría de los adultos

Las nuevas investigaciones respaldan la conclusión de que, para la mayoría de los adultos, consumir hasta 400 mg de cafeína al día (o hasta 5 tazas de café con cafeína de 237 ml al día) es seguro y parece estar relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en algunas personas. En cambio, dosis más altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, pueden causar daño cardiovascular, según una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, publicada en Circulation, la revista científica insignia de la Asociación Americana del Corazón.

"La cafeína que se consume en el café es una parte fundamental de la vida diaria de millones de personas, y según nuestra revisión de las investigaciones más recientes, para la mayoría de los adultos, la ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día, equivalente a hasta 5 tazas de café con cafeína al día sin azúcares ni aditivos, es segura y no aumenta el riesgo cardiovascular", afirma Gregory M. Marcus, presidente del grupo de redacción de la declaración científica.

Según los resultados de los estudios de investigación más recientes, consumir hasta 400 mg de cafeína al día, o no más de 3 a 5 tazas de 237 ml de café negro con cafeína al día, se considera seguro para la mayoría de los adultos.

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El consumo de café con cafeína sin azúcares añadidos, saborizantes ni crema se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y algunos ritmos cardíacos irregulares.

Es probable que añadir azúcar, jarabes aromatizados, leche o nata al café reduzca sus posibles beneficios para la salud, y se necesita más investigación para comprender el impacto de estos aditivos.

En cambio, un mayor consumo de cafeína, como la que se encuentra en las bebidas energéticas, incluidas las bebidas energéticas concentradas, se ha asociado con daños cardiovasculares, como un mayor riesgo de hipertensión y arritmias cardíacas. Estas bebidas pueden contener entre 40 y 69 mg de cafeína por onza líquida, de 3 a 4 veces más cafeína que el café con cafeína habitual.

La cafeína presente en el café se metaboliza en el hígado y, por lo general, alcanza su concentración máxima en la mayoría de las personas en una hora. Sin embargo, la rapidez con la que cada persona procesa la cafeína depende de su genética, metabolismo, edad y consumo previo de cafeína.

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Otros efectos sobre la salud

Diversos estudios han demostrado que el consumo de café con cafeína puede afectar la presión arterial de manera diferente según la cantidad ingerida. En personas con presión arterial normal, beber de 1 a 3 tazas al día se asoció con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, mientras que beber más de 3 tazas al día se asoció con un menor riesgo.

Las dosis altas de cafeína (como las que se encuentran en las bebidas energéticas o los concentrados energéticos) pueden aumentar significativamente la presión arterial, especialmente en personas que ya la padecen.

Respecto a la diabetes tipo 2, las investigaciones sugieren que el café con cafeína puede reducir la sensibilidad a la insulina a corto plazo. Además, el consumo regular de café negro con cafeína se asoció con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En cuanto al colesterol, datos de ensayos clínicos aleatorizados indican que el cafestol, un componente presente tanto en el café con cafeína como en el descafeinado, se asoció con niveles más altos de lipoproteínas de baja densidad (colesterol "malo").

Sobre el ritmo cardíaco, los análisis más recientes encontraron que beber de 1 a 3 tazas de café con cafeína al día no se asoció con un mayor riesgo de fibrilación auricular, aunque esa misma cantidad puede estar relacionada con más contracciones ventriculares prematuras (PVC).

Dosis muy altas de cafeína, como las presentes en bebidas energéticas o shots energéticos, se han relacionado con ritmos cardíacos anormales, incluso en adultos sanos menores de 30 años.

En lo que se refiere a las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, el consumo de 2 a 4 tazas de café con cafeína al día se asoció con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, el consumo de más de 4 tazas de café con cafeína al día podría aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca.

"Cada persona reacciona de manera muy diferente a la cafeína según diversos factores, como la edad, los medicamentos, las afecciones médicas preexistentes, la genética y la velocidad con la que su cuerpo la metaboliza", puntualiza Marcus.

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