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¿Qué hay detrás de las medias rotas que lucen los futbolistas en el Mundial 2026?
Lo que hoy se observa en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá comenzó hace varios años.
Authored by
cesarmuñoz
Medias jugadores de fútbol
Colprensa
Colprensa
Sábado, 4 de Julio de 2026

Si usted ha seguido algún partido del Mundial, probablemente notó un detalle que se repite cada vez con más frecuencia. En medio de las jugadas, los acercamientos de las cámaras y las celebraciones, varios futbolistas aparecen con las medias rotas o con pequeños cortes en la parte posterior de las piernas.

La imagen ya hace parte del paisaje del torneo, pero, ¿por qué cada vez más jugadores modifican una prenda que hace parte del uniforme oficial?

Lo que hoy se observa en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá comenzó hace varios años como una solución individual de algunos futbolistas que buscaban mayor comodidad durante los partidos.

Con el tiempo, la práctica se extendió por las principales ligas del mundo y llegó a la Copa del Mundo. Entre quienes la han utilizado se encuentran jugadores como Kyle Walker, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Conor Gallagher y Neymar, entre otros.

Pese a esto, el origen de la tendencia se atribuye a Walker. El defensor inglés explicó que comenzó a hacer pequeños agujeros en las medias porque la presión sobre los gemelos le resultaba incómoda durante los encuentros.

Lea aquí: Valoro el hecho de no haber sufrido el partido: Néstor Lorenzo

Según ha contado, los cortes permitían liberar parte de esa tensión y desde entonces continuó utilizándolos. Esta práctica empezó a replicarse primero en la liga inglesa y posteriormente en otras competiciones internacionales.

La principal explicación tiene que ver con las características de las medias modernas. Al estar diseñadas para sujetar las canilleras y ajustarse a la pierna, algunos jugadores, especialmente quienes tienen mayor desarrollo muscular en los gemelos, sienten que la compresión aumenta a medida que avanza el partido.

Los cortes buscan reducir esa sensación de presión y brindar una mayor sensación de comodidad durante los 90 minutos.

Además de aliviar la tensión muscular, también se considera que los agujeros pueden favorecer una mejor ventilación de la pierna y disminuir la sensación de fatiga.

Por otro lado, esta tendencia también ha tenido un efecto fuera de la cancha. El protagonismo que han adquirido las medias cortadas en las transmisiones televisivas y en redes sociales ha impulsado la visibilidad de empresas dedicadas a fabricar medias antideslizantes, conocidas como "grip socks", que muchos futbolistas utilizan debajo de las medias oficiales.

Algunas marcas deportivas incluso han desarrollado modelos con zonas de menor compresión o paneles elásticos para responder a esta preferencia de los jugadores, convirtiendo una modificación hecha de forma artesanal en una oportunidad para la industria del equipamiento deportivo.

Adicionalmente, esto se ha convertido también en una oportunidad para grandes marcas como Nike, Adidas, Puma, entre otras ya que, al ser un plano tan vistoso para las cámaras, al hacer un enfoque más cercano los guayos vuelven a ganar protagonismo, haciendo así que se convierta en una posibilidad para aumentar su posicionamiento.

Tomado de La República.

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