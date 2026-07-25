Volver al ejercicio sin recuperación es la usual causa de nuevas lesiones

La responsable de la Unidad de Deportes Gimnásticos del Hospital Ribera Imske de Valencia, Mireya Esteban, ha señalado que, en estos deportistas, una de las principales causas de recaída es "volver a la actividad sin haber recuperado completamente la fuerza, la estabilidad, la movilidad o el control neuromuscular necesarios para ejecutar los movimientos propios de la gimnasia".

"Saltos, recepciones, giros, lanzamientos y miles de repeticiones semanales someten al aparato locomotor a cargas muy específicas que requieren una recuperación igualmente especializada", ha indicado en referencia a los gimnastas, tras lo que ha declarado que cuando se deja de sentir dolor, se suele pensar en una recuperación, pero "la desaparición de los síntomas no siempre significa que el cuerpo esté preparado".

En este sentido, Esteban ha afirmado que entre las lesiones más habituales en estas disciplinas destacan los esguinces de tobillo, las lesiones de rodilla, las sobrecargas musculares y los problemas de espalda, especialmente en deportistas jóvenes sometidas a elevados volúmenes de entrenamiento.

"El objetivo no es únicamente que desaparezca el dolor, sino conseguir que la gimnasta pueda volver a entrenar y competir con seguridad y confianza", ha explicado.

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Valoración individualizada

Para ello, la Unidad de Deportes Gimnásticos de este centro realiza una valoración individualizada de cada deportista y diseña programas específicos de readaptación que reproducen progresivamente las demandas reales de la gimnasia.

Al respecto, destacan los casos de Adriana Román Sevilla, Victoria Cabrelles Chapa y Sara Martí Domínguez.

Estas deportistas han puesto de relieve la importancia de "la paciencia y el compromiso" con el proceso de recuperación, los ejercicios y las pautas que les marcan los profesionales.

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Entre ellos, el coordinador de Medicina Deportiva en el Hospital Ribera Imske, el doctor Sergio Calvache, ha apuntado que "la recuperación no consiste únicamente en curar una lesión concreta".

Este último, que ha enfatizado en la relevancia de un abordaje multidisciplinar en este tipo de lesiones, especialmente cuando afectan a deportistas en etapas de crecimiento, aboga por "analizar qué factores han contribuido a su aparición, para reducir el riesgo de que vuelva a producirse".

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