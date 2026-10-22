¿No puede dormir? Así funciona la nueva inteligencia artificial que evalúa sus hábitos

Una fabricante colombiana de colchones lanzó una herramienta de inteligencia artificial que analiza los hábitos de sueño de cada usuario y le entrega recomendaciones para descansar mejor.

Se llama Sleep Intelligence, la desarrolló Colchones Spring y funciona desde la página web de la empresa, sin descargar una aplicación ni crear una cuenta.

El lanzamiento llega en un país donde cerca del 59 % de los adultos padece o ha padecido algún trastorno del sueño, según estadísticas compiladas por la propia compañía junto con la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (ACMES).

La herramienta funciona como una conversación. El usuario responde preguntas sobre cómo duerme, sus rutinas, su estilo de vida y las dificultades que enfrenta durante la noche. Con esas respuestas, el sistema analiza más de 20 variables y construye un perfil individual que la empresa llama Sleep ID.

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Spring la presenta como la primera inteligencia artificial conversacional de su categoría desarrollada en Colombia. El desarrollo tomó cerca de ocho meses y se hizo con Gravity, la agencia de marketing tecnológico de la compañía.

¿Qué variables analiza?

Entre los factores que evalúa están el cronotipo (la tendencia natural de cada persona a dormir y despertar más temprano o más tarde), los horarios para acostarse y levantarse, la actividad física y la alimentación antes de dormir. También considera si la persona duerme sola o acompañada, y condiciones como el calor nocturno, el insomnio o el dolor lumbar.

A partir de ese análisis, la plataforma entrega recomendaciones sobre alimentación, actividad física, iluminación, sonidos y otros hábitos de la rutina nocturna. El usuario puede volver más tarde, retomar la conversación, consultar de nuevo su perfil y hacer seguimiento a sus hábitos.

“Muchas veces sabemos que dormimos mal, pero no sabemos por qué ni qué podemos hacer para mejorar”, afirmó David Alba, director de Mercadeo de Spring.

Lo que esta IA no hace

Sleep Intelligence no reemplaza la valoración de un profesional de la salud ni realiza diagnósticos médicos, según la empresa. Su función se limita a orientar sobre hábitos de descanso, ofrecer recomendaciones generales y ayudar a identificar aspectos de la rutina que podrían afectar la calidad del sueño.

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La aclaración resulta relevante frente a trastornos como el insomnio o la apnea del sueño, que requieren evaluación clínica. Las mismas cifras compiladas por Spring y la ACMES estiman la prevalencia del insomnio en cerca del 33 %, y el riesgo de apnea del sueño entre el 19 % y el 25 %.

Esas estadísticas indican además que entre el 40 % y el 45 % de las personas con problemas de sueño reporta haber recurrido a medicamentos o pastillas para conciliarlo.

La herramienta recopila información sobre hábitos de sueño y bienestar, un tipo de dato sensible. Según la compañía, la plataforma cumple la normativa colombiana de protección de datos personales, incluida la Ley 1581 de 2012.

El sistema contempla consentimiento previo, expreso e informado, minimización de datos, acceso restringido y cifrado de la información. Los usuarios conservan el derecho a conocer, actualizar, rectificar o eliminar sus datos, como lo establece la legislación vigente.

Tomado de El Colombiano.

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