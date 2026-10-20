¿Cuándo será el próximo eclipse? Estas son las fechas para programarse

El 12 de agosto de este 2026 parte del mundo se paralizó por cuenta del eclipse total de sol que oscureció parte de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y Portugal.

Este tipo de eclipse se da cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos en una franja específica del planeta conocida como la “franja de totalidad”.

Tras ese eclipse fueron más las personas interesadas en conocer cuándo serán los próximos y dónde se verán o total o parcialmente.

La Nasa publicó el calendario de los próximos eclipses y aquí se los contamos.

Tras ese eclipse fueron más las personas interesadas en conocer cuándo serán los próximos y dónde se verán o total o parcialmente.

La Nasa publicó el calendario de los próximos eclipses y aquí se los contamos.

Un eclipse anular de sol se da cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra en o cerca de su apogeo (el punto más alejado de su órbita respecto a nuestro planeta). Por eso el disco de la Luna aparenta ser más pequeño que el del Sol y no logra cubrirlo por completo y por eso se conoce como anillo de fuego.

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El segundo eclipse solar del año será el 2 de agosto de 2027. Muy similar al ocurrido el 12 de agosto de este año porque será total y, vuelve y juega, será visible en el sur de España, pero también en el norte de África (incluyendo Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto), Arabia Saudita y Yemen. De manera parcial será visible en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine (en EE. UU.), así como en los océanos Atlántico e Índico.

Ese tampoco será visible en Colombia.

Los eclipses lunares

Un eclipse lunar se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que oscurece total o parcialmente nuestro satélite. Puede ser parciales o penumbrales.

El próximo que viene será entre el 20-21 de febrero de 2027, penumbral y se verá en América, Europa, África, Asia, Australia, Antártida. Pero en Medellín será imperceptible a simple vista, ya que la Luna saldrá por el horizonte justo cuando el fenómeno esté finalizando y la penumbra apenas roza el satélite.

El segundo del próximo año también será penumbral y se dará entre el 16-17 de agosto de 2027, dependiendo de donde esté. Dicen desde la Nasa que será visible en América, Antártida, África occidental, Nueva Zelanda, partes de Europa occidental, Australia, este de Rusia, sudeste asiático, océanos Pacífico y Atlántico

Ese sí será visible en nuestro país en la madrugada del 17 de agosto, con su hora máxima a las 2:14 de la mañana. Eso sí, será posible verlo siempre y cuando las condiciones del clima y el despeje del cielo lo permitan.

Tomado de El Colombiano.

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