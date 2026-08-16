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Así avanza la actividad sísmica en Chocó tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia
En las últimas horas, el municipio de Sipí registró cuatro nuevos sismos.
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cesarmuñoz
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Domingo, 16 de Agosto de 2026

La actividad sísmica mantiene en alerta a las comunidades en Chocó. Este domingo 16 de agosto, se han registrado cuatro temblores de magnitud 3,4 , 3,3, 3,1 y 2,8 en el municipio de Sipí, en menos de 12 horas.

Los movimientos telúricos se presentan pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar en Chocó.

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Igualmente, tras el evento principal del lunes, ya se registran 293 réplicas en el país, de estas, 20 han tenido una magnitud mayor a 3,0 y solo dos con un registro superior a 4,0.

El Servicio Geológico Colombiano ha compartido a través de sus redes sociales el monitoreo de la actividad sísmica.

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