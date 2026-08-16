Nueva superintendente de Transporte llega con el reto de combatir la ilegalidad en el sector

El sector transporte en Colombia tiene nueva cabeza en uno de sus organismos de vigilancia más importantes. Ludmila del Carmen Vergara Rosales será la nueva superintendente de Transporte, cargo desde el cual tendrá la tarea de vigilar el cumplimiento de las normas y las condiciones en las que se prestan diferentes servicios de transporte en el país.

Su llegada quedó formalizada mediante el Decreto 1217 de 2026, expedido el jueves 13 de agosto. El cambio se produjo luego de que el Gobierno declarara insubsistente a Alfredo Enrique Piñeres Olave, quien ocupaba el cargo desde mayo de 2025.

Combatir la ilegalidad, uno de los desafíos

Uno de los principales retos que tendrá la nueva superintendente será avanzar en la lucha contra la ilegalidad en el transporte, un problema que afecta a las empresas que trabajan bajo las reglas y que también puede representar riesgos para los pasajeros.

La tarea no estará concentrada únicamente en sancionar. La nueva administración deberá fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y cumplimiento de la ley, buscando que empresas y prestadores del servicio conozcan y respeten las obligaciones que tienen frente al Estado y los ciudadanos.

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Otro punto importante será el trabajo con los empresarios del sector. La Superintendencia tendrá el desafío de acompañar el desarrollo de una actividad fundamental para la economía, pero manteniendo controles que permitan garantizar servicios seguros y dentro de la legalidad.

Más de 25 años de experiencia jurídica

Vergara llega al cargo con más de 25 años de trayectoria profesional. Es abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con estudios de posgrado en áreas como Derecho Procesal Civil. Su experiencia incluye asesoría jurídica en los sectores público, financiero, educativo, de construcción e ingeniería.

También ha trabajado en la gestión y prevención de riesgos legales en proyectos de infraestructura y obras civiles, una experiencia que tendrá especial importancia en una entidad relacionada directamente con el funcionamiento y desarrollo de la infraestructura de transporte.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos jurídicos en entidades como la Universidad de Sucre y la Gobernación de Sucre, y también ha tenido experiencia como docente universitaria.

El Gobierno completa su equipo para el transporte

El nombramiento también hace parte de la conformación del equipo del Gobierno de Abelardo de la Espriella para el sector transporte.

Junto a Vergara fueron definidos otros cargos importantes del área. Elsa Noguera asumió como ministra de Transporte; Miguel Vergara, como viceministro de Transporte; María Fernanda Santa, como viceministra de Infraestructura, y Ederlinda Esther Pacheco, como secretaria general del Ministerio.

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