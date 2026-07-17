La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Bloquearon más de 1.000 dominios por piratería durante el Mundial
Fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile se unieron en la estrategia.
Authored by
valents2121
Dominio pirateria
Colprensa
Colprensa
Viernes, 17 de Julio de 2026

Una operación transnacional permitió bloquear 1.840 dominios y direcciones electrónicas destinados a la piratería audiovisual y a la transmisión clandestina de encuentros deportivos, especialmente partidos de fútbol durante la Copa Mundial.

La operación fue desarrollada de manera articulada por la Fiscalía de Colombia, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, con el respaldo del sector privado.

En Colombia fueron capturadas 15 personas señaladas de participar en falsedad marcaria sobre elementos deportivos y en la comercialización de señales de video obtenidas de manera fraudulenta. Los allanamientos y detenciones se realizaron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).

Entre los capturados están los integrantes de una red que habría intervenido las plataformas tecnológicas de una reconocida compañía de telecomunicaciones para prestar, sin autorización, el servicio de televisión por cable en Soacha. Adicionalmente, son señalados de hacerse pasar por funcionarios de dicha empresa para ofrecer contenidos a precios notablemente inferiores a los del mercado.

Se trata de Jairo Andrés Gómez García, Juan Pablo Gordo Méndez, Renzo David Ricaute Gutiérrez y Wilder Fabián Gómez García. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad.

Lea aquí: Ideam mantiene alerta por lluvias y riesgo de crecientes súbitas en el Pacífico

Gómez García y Gordo Méndez aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, tres ellos fueron enviados a prisión domiciliaria.

En medio de esa operación, las autoridades también detectaron una estructura dedicada a reproducir, sin autorización, marcas registradas en camisetas, sudaderas y otras prendas alusivas al certamen mundialista. 11 personas, identificadas como propietarias de establecimientos de comercio donde se vendían dichos artículos, fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas, según su posible participación, por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, así como favorecimiento y facilitación de contrabando.

Durante las diligencias practicadas en locales ubicados en Bogotá, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga, las autoridades incautaron 4.223 elementos deportivos falsos, 11.353 logotipos espurios listos para ser adheridos a prendas, 2.150 escudos correspondientes a la Federación Colombiana de Fútbol, junto con maquinaria de sublimado y sellado utilizada para consumar estas actividades ilícitas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Denuncian que en Chinácota se construye carretera sin permisos, dice el alcalde Ramiro Luna/Foto Cortesía
Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos
Orlando Carvajal
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
Frontera con Venezuela. / Foto La Opinión
¿La Zona Económica Especial Binacional quedó en un limbo? Gremios de Norte de Santander y Táchira se pronuncian
Leonardo Favio Oliveros
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
Julián Sarmiento una de las nuevas promesas de la natación nortesantandereana luce las dos medallas conquistadas en Ibagué.
El cucuteño Julián Sarmiento brilló con plata y bronce en el Panamericano de natación
Omar Romero Güiza