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Colombia se retira del proceso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia
La decisión, confirmada este martes por la Cancillería, fue radicada ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 18 de septiembre y marca un cambio frente a la postura adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro.
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dsifontes
COLOMBIA SE RETIRA DE PROCESO JUDICIAL INTERNACIONAL CONTRA ISRAEL POR GAZA
Colprensa
Colprensa
Martes, 22 de Septiembre de 2026

El gobierno colombiano comunicó este martes su decisión de retirarse del proceso internacional iniciado el pasado 5 de abril de 2024, al apoyar a Sudáfrica en el caso contra Israel.

Cabe resaltar que bajo el mando del expresidente Gustavo Petro, Colombia pidió intervenir en este caso ante la Corte Internacional de Justicia, respecto de la interpretación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

"La comunicación de retiro fue radicada ante la Corte el 18 de septiembre de 2026. El día de hoy, 22 de septiembre de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó el retiro presentado por Colombia", señaló Cancillería.

Esta decisión se da en concordancia con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella y la premisa de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, las cuales estaban totalmente rotas con el gobierno anterior.

La confirmación oficial de esta decisión se da luego de que el canciller israelí, Gideon Sa’ar, diera a conocer la decisión el pasado 18 de septiembre.

En su mensaje felicitó a De la Espriella y cuestionó a la administración de Petro, por el anuncio oficial de Colombia sobre el retiro de este proceso internacional en la CIJ y las nuevas alianzas entre Colombia e Israel.

Lea aquí: Colombia y Costa Rica estrechan cooperación en seguridad y analizan eliminar visado para colombianos

"Agradezco a mi amigo, el presidente de Colombia De la Espriella por el anuncio oficial de Colombia sobre el retiro de su adhesión a la demanda falsa y malintencionada de Sudáfrica contra Israel en la CIJ, que se había hecho durante el gobierno anterior", señaló.

El Ejecutivo aseguró que esta declaración de retiro no modifica su posición "como Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ni afecta la vigencia, el alcance o la fuerza vinculante de las obligaciones internacionales asumidas en virtud de dicho instrumento".

Pese a este retiro, la Corte Internacional de Justicia anunció que el proceso judicial continúa con el apoyo de varios países como México, España, Libia, Chile, Turquía, Bolivia, Irlanda, Cuba, Brasil, Bélgica, Paraguay y Países Bajos, entre otros.

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