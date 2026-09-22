Revocan sanción y absuelven a la coronel (r) Sandra Mora, excomandante de la Mecuc

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación dejó sin efecto el fallo de primera instancia proferido hace más de un año en contra de la coronen en retiro Sandra Yaneth Mora Morales, quien ejerció como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), entre finales de 2023 y comienzos de 2024.

En su lugar, el despacho del Ministerio Público decidió absolver de responsabilidad a la oficial retirada en la investigación disciplinaria que se adelantó en su contra por los supuestos malos tratos a los que habría sometido a una subalterna, en ejercicio de sus funciones al frente de la institución.

Los hechos que dieron origen al proceso en la Procuraduría tuvieron lugar en febrero de 2024, después de que se registrara un incidente entre la coronel y una patrullera, en el auditorio del comando de la Policía Metropolitana. De acuerdo con la queja instaurada, Mora habría elevado el tono de voz y, al parecer, tomó por el brazo a la subalterna, para luego exigirle que se retirara del auditorio.

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El 7 de febrero, un día después de lo sucedido, fue instaurada la queja contra la entonces comandante de la Mecuc y el proceso disciplinario empezó su curso.

El 6 de junio de 2025, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 profirió decisión sancionatoria contra Sandra Mora, al calificar la falta como grave, a título de dolo, teniendo en cuenta que su conducta sí se habría encuadrado en el siguiente tipo: “Tratar o someter a malos tratos a los superiores, subalternos, compañeros, servidores públicos u otras personas, o en forma descortés e impropia, o emplear vocabulario soez”.

En consecuencia, le impuso una sanción equivalente a la suspensión en el ejercicio del cargo por 12 meses y una inhabilidad especial. Sin embargo, la coronel (r) Mora decidió interponer un recurso de apelación que acaba de ser fallado a su favor, razón por la cual quedó liberada del cargo que le reprochaban.

Según se puede leer en el fallo de segunda instancia, “la Sala no encontró ajustada a derecho la declaratoria de responsabilidad realizada por el a quo contra Sandra Yaneth Mora Morales y (…) corresponde revocar la decisión recurrida y, en su lugar, absolver a la disciplinada”.

Dice la Sala que no es jurídicamente admisible “tener por configurado el comportamiento de someter a malos tratos, a partir de la sola constatación de expresiones que eventualmente pudieran calificarse como descorteses, impropias o soeces, pues ello implicaría sustituir la modalidad imputada por otra distinta”.

“La Sala no desconoce que, el a quo, además de los “malos tratos”, encontró el uso de palabras soeces por parte de la encartada contra la quejosa, las cuales, conforme a lo anteriormente discurrido, se descartan, al igual que el mal trato utilizado, pues lo sucedido versó sobre un simple llamado de atención desprovisto de un trato indigno, intimidante u ofensivo”, concluyó la Delegada de la Procuraduría.

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La coronel en retiro Sandra Mora dijo que recibe con gratitud la decisión y destacó que en este caso primó “la justicia a través de la verdad”.

“Con este fallo de absolución total resarzo mi nombre. No hay nada que valga más, porque los daños siempre se hacen”, dijo.

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