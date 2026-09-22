Ataque armado dejó gravemente herido a patrullero de la Policía en Ocaña

La tarde de este lunes 21 de septiembre, dos policías que hacían parte del esquema de seguridad de un ciudadano en Ocaña fueron atacados con arma de fuego.

Según se conoció, los uniformados habían sido asignados para proteger a una persona que se encontraba en condición de vulnerabilidad.

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El ataque ocurrió cuando hombres armados llegaron hasta un taller donde se encontraban los policías junto a su protegido y dispararon indiscriminadamente.

En medio de la acción resultó herido el patrullero Janier Mena Mosquera, quien recibió atención médica tras el ataque y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la agresión y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

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Por ahora, también se indaga si el hecho estaría relacionado con la modalidad conocida como 'plan pistola', utilizada por estructuras armadas para atentar contra integrantes de la Fuerza Pública.

Las autoridades permanecen al frente de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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