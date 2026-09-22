La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Ataque armado dejó gravemente herido a patrullero de la Policía en Ocaña
El uniformado hacía parte del esquema de seguridad de un ciudadano cuando hombres armados abrieron fuego.
Authored by
crojas
Patrullero
La opinión
La Opinión
Martes, 22 de Septiembre de 2026

La tarde de este lunes 21 de septiembre, dos policías que hacían parte del esquema de seguridad de un ciudadano en Ocaña fueron atacados con arma de fuego.

Según se conoció, los uniformados habían sido asignados para proteger a una persona que se encontraba en condición de vulnerabilidad.

Lea: Mónica, menor víctima de reclutamiento en el Catatumbo, fue asesinada; su padre pedía ayuda desde hace cinco meses

El ataque ocurrió cuando hombres armados llegaron hasta un taller donde se encontraban los policías junto a su protegido y dispararon indiscriminadamente.

En medio de la acción resultó herido el patrullero Janier Mena Mosquera, quien recibió atención médica tras el ataque y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la agresión y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Infórmese: Grave incendio deja una persona fallecida en el barrio Santo Domingo de Cúcuta

Por ahora, también se indaga si el hecho estaría relacionado con la modalidad conocida como 'plan pistola', utilizada por estructuras armadas para atentar contra integrantes de la Fuerza Pública.

Las autoridades permanecen al frente de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Incendio en Cumbres del Norte - foto Carlos Ramírez
Incendio en Cumbres del Norte - foto Carlos Ramírez
El panorama que dejaron los incendios que arremetieron contra dos barrios de Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Asesinato el Gato Duarte
Asesinato el Gato Duarte
¿El pasado alcanzó a el Gato? Nueva tragedia para la familia Duarte en Cúcuta
La Opinión
Nicolás Contreras, Mundial de trasplantados.
Nicolás Contreras, Mundial de trasplantados.
El cucuteño Nicolás Contreras cumplió el sueño de atajar en el Mundial de futbolistas trasplantados
Gustavo Contreras Sabogal