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La muerte volvió a chocar a los Mora: Jhan Manuel murió rumbo a su trabajo en Cúcuta
El hombre, de 27 años de edad, fue embestido por una motocicleta en la ciudadela La Libertad.
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jhonatanalexanderop
Jhan Manuel Accidente
La opinión
La Opinión
Martes, 22 de Septiembre de 2026

“Este año ha sido muy duro para la familia Mora tras el fallecimiento de dos primos”, publicó en la red de Facebook una allegada de Jhan Manuel Mora Moreno, el nombre más reciente en añadirse a la lista de víctimas mortales de accidentes de tránsito en Cúcuta.

Siga leyendo: Don Luis no pudo cruzar la calle y murió en un fuerte accidente de tránsito en Ábrego

Su caso marca también otro episodio oscuro para una familia que ha sido golpeada por tragedia tras tragedia durante el último año. Esta vez se trató de un choque a alta velocidad entre dos motocicletas, en el que el hombre, de 27 años, llevó la peor parte.

El siniestro vial ocurrió en un punto que ya se ha repetido en varios hechos fatales: la doble vía del barrio Siglo XXI, oficialmente identificada como la avenida 17, un importante eje vial que atraviesa varios sectores de la ciudadela La Libertad.

Esta vez fue en el cruce con la calle 8, en los límites entre los barrios Torcoroma II y Siglo XXI. Allí, en la madrugada del pasado domingo, 20 de septiembre, se produjo el fuerte choque entre las dos motocicletas.

En una de ellas se movilizaba Jhan Manuel, hacia las 4:30 a.m., con rumbo a su lugar de trabajo. Sin embargo, al llegar a ese punto, la otra moto lo habría embestido a alta velocidad.

También: Luto en Sardinata por la muerte de un hombre que habría sido arrollado por un vehículo fantasma

El impacto fue suficiente para dejarlo gravemente herido sobre el asfalto, con lesiones en las piernas y en la zona abdominal. Ambas motocicletas quedaron tendidas en la vía, junto con varias partes de sus carrocerías.

Jhan Manuel llevó la peor parte, pues el otro involucrado resultó prácticamente ileso. A pesar de la hora, varios testigos se acercaron a la escena y solicitaron una ambulancia. Según contaron, esta tardó unos 20 minutos en llegar, mientras el joven aún daba leves señales de vida.

Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, las lesiones que sufrió en el choque fueron demasiado graves y, horas después, ese mismo día, se confirmó su muerte.

El caso quedó en manos de los agentes de Tránsito y Transporte, quienes investigan un posible exceso de velocidad y una eventual conducción bajo los efectos del alcohol del otro involucrado, según se conoció.

La noticia generó una mezcla de tristeza e indignación entre sus familiares y allegados. “Por culpa de su imprudencia, dejó dos niños sin su papá, dos padres totalmente destrozados, hermanos que hubieran dado la vida por él. Ojalá le caiga todo el peso de la ley, porque mi primo solo iba a lo de siempre, a trabajar, y ese tipo les desgració la vida a todos”, comentó en Facebook una prima del fallecido.

Además: Amor, amistad y tragedia en Cúcuta: choque de motos acabó con la vida de Huber en el barrio Motilones

 

Jhan y Miguel Ángel Mora

 

La otra tragedia

Por otro lado, está el luto de una familia que enfrenta una segunda muerte trágica en apenas un año.

“Ya no es una, son dos pérdidas irreparables”, publicó una tía de Jhan, en referencia a su muerte y a la de su primo Miguel Ángel, ocurrida en circunstancias aún más extrañas.

El fallecimiento de Miguel Ángel Mora Mojica no fue solo un hecho trágico, sino también confuso e incluso indignante para su familia, que decidió salir a dar declaraciones públicas para defender el nombre de su allegado, luego de que su muerte fuera presentada como una baja en medio de un supuesto combate contra el Eln, en Bucarasica.

El caso ocurrió el 11 de septiembre del año pasado, cuando el hombre, de 43 años, recibió varios disparos por parte de integrantes del Ejército en la zona rural de Bucarasica. Mientras se movilizaba en un vehículo particular, recibió varios impactos de bala.

A pesar de que fue trasladado a Cúcuta, murió en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Luego de que el caso fuera vinculado con el Eln, su familia emitió un comunicado público en el que explicó que Mora Mojica era un reconocido mecánico de Los Patios y que había acudido a la vía Sardinata-Ocaña precisamente para realizar un servicio técnico a un vehículo.

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