La muerte volvió a chocar a los Mora: Jhan Manuel murió rumbo a su trabajo en Cúcuta

“Este año ha sido muy duro para la familia Mora tras el fallecimiento de dos primos”, publicó en la red de Facebook una allegada de Jhan Manuel Mora Moreno, el nombre más reciente en añadirse a la lista de víctimas mortales de accidentes de tránsito en Cúcuta.

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Su caso marca también otro episodio oscuro para una familia que ha sido golpeada por tragedia tras tragedia durante el último año. Esta vez se trató de un choque a alta velocidad entre dos motocicletas, en el que el hombre, de 27 años, llevó la peor parte.

El siniestro vial ocurrió en un punto que ya se ha repetido en varios hechos fatales: la doble vía del barrio Siglo XXI, oficialmente identificada como la avenida 17, un importante eje vial que atraviesa varios sectores de la ciudadela La Libertad.

Esta vez fue en el cruce con la calle 8, en los límites entre los barrios Torcoroma II y Siglo XXI. Allí, en la madrugada del pasado domingo, 20 de septiembre, se produjo el fuerte choque entre las dos motocicletas.

En una de ellas se movilizaba Jhan Manuel, hacia las 4:30 a.m., con rumbo a su lugar de trabajo. Sin embargo, al llegar a ese punto, la otra moto lo habría embestido a alta velocidad.

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El impacto fue suficiente para dejarlo gravemente herido sobre el asfalto, con lesiones en las piernas y en la zona abdominal. Ambas motocicletas quedaron tendidas en la vía, junto con varias partes de sus carrocerías.

Jhan Manuel llevó la peor parte, pues el otro involucrado resultó prácticamente ileso. A pesar de la hora, varios testigos se acercaron a la escena y solicitaron una ambulancia. Según contaron, esta tardó unos 20 minutos en llegar, mientras el joven aún daba leves señales de vida.

Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. No obstante, las lesiones que sufrió en el choque fueron demasiado graves y, horas después, ese mismo día, se confirmó su muerte.

El caso quedó en manos de los agentes de Tránsito y Transporte, quienes investigan un posible exceso de velocidad y una eventual conducción bajo los efectos del alcohol del otro involucrado, según se conoció.

La noticia generó una mezcla de tristeza e indignación entre sus familiares y allegados. “Por culpa de su imprudencia, dejó dos niños sin su papá, dos padres totalmente destrozados, hermanos que hubieran dado la vida por él. Ojalá le caiga todo el peso de la ley, porque mi primo solo iba a lo de siempre, a trabajar, y ese tipo les desgració la vida a todos”, comentó en Facebook una prima del fallecido.

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