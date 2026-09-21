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Grave incendio deja una persona fallecida en el barrio Santo Domingo de Cúcuta
La emergencia se registró en horas de la madrugada y es atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta.
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Grave incendio deja una persona fallecida en el barrio Santo Domingo de Cúcuta
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

Sobre las 5:00 de la mañana de este lunes, los habitantes de la parte alta del barrio Santo Domingo, en Cúcuta, se vieron sorprendidos por un voraz incendio que consumió una vivienda del sector.

Aunque por ahora se desconocen las causas de la conflagración, de manera preliminar se conoció que en el incendio falleció un adulto mayor con discapacidad que vivía en el inmueble.

Lea: Con capturas e intentos de linchamiento se combaten los atracos en Cúcuta

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta se desplazó hasta el lugar con dos máquinas y personal especializado para controlar las llamas y atender la situación.

Imagen eliminada.

Las autoridades avanzan en la atención de la emergencia y en la verificación de las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Hablan las autoridades 

“Estamos acompañando a estas familias en este difícil momento. Nuestro equipo se encuentra realizando la evaluación de los daños y articulando la atención necesaria para responder a sus necesidades”, manifestó el alcalde Jorge Acevedo.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, Fabián Prato, reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas en los hogares, como revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar conexiones improvisadas o sobrecargas, no realizar quemas, apagar las veladoras antes de salir o dormir y mantener los elementos inflamables alejados de fuentes de calor.

Las autoridades también lamentaron el fallecimiento de un adulto mayor durante otro incendio registrado en la mañana de este lunes en una vivienda del barrio Santo Domingo.

 

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