Asesinan a un hombre a disparos en el barrio San Luis de Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche de este lunes en Cúcuta, donde un hombre identificado como Josué Díaz fue asesinado a disparos en el barrio San Luis, cerca del puente que conecta este sector con El Malecón.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba sentada en una de las bancas de un pequeño parque cuando fue abordada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

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El hombre quedó tendido en el sitio y, pese a la llegada de las autoridades, ya no presentaba signos vitales.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes acordonaron la zona y adelantaron las primeras labores de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades adelantan la recolección de elementos y evidencias que puedan contribuir a establecer cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

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