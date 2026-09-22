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Sector salud respalda plan de choque del Gobierno y pide atacar problemas estructurales
Aunque las organizaciones respaldaron las medidas anunciadas para atender a más de un millón de pacientes que esperan medicamentos y procedimientos, pidieron recursos adicionales.
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Colprensa
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Martes, 22 de Septiembre de 2026

Organizaciones del sector salud celebraron el anuncio hecho por el presidente Abelardo de la Espriella de que el Gobierno pondrá en marcha la primera fase del plan de choque para enfrentar la crisis financiera del sector.

El mandatario anunció anoche, después del consejo de ministros, que el Gobierno pondrá en marcha de un plan de choque en salud para poner al día la atención de más de un millón de pacientes en todo el país que continúan esperando medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos especializados.

Entre las medidas anunciadas por el presidente de la República se encuentra la implementación de una mesa técnica que integrarán el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

Puede leer: Así será el “plan de choque” de Abelardo de la Espriella para el sistema de salud

Steve Amado, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, llamó la atención, sin embargo, sobre la necesidad de, más allá de aliviar la crisis temporal, corregir problemas estructurales.

“No solamente es la atención, sino el impacto en los sueldos y honorarios represados para el talento humano en salud. Permitir que continúen abiertos los canales de comunicación entre los gremios y los diferentes actores del sistema de salud, en especial en este momento donde tenemos que ejercer el control para que estos recursos tengan un impacto real en resultados de salud en el manejo de la crisis”, señaló.

En esa misma línea se manifestó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien manifestó que si bien la intención del Gobierno es correcta, son necesarios más recursos para garantizar la estabilidad del sistema.

“Celebramos el plan de choque, pero necesitamos recursos adicionales. Para eso solicitamos de manera respetuosa al Ministerio de Hacienda mirar la posibilidad si los recursos no ejecutados por el Ministerio de Igualdad puedan ser destinados para la salud. Sin dineros adicionales es casi imposible la puesta en marcha de Plan de Choque”, propuso.

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