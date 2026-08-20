Contraloría revisará contratos por $16.627 millones de la transición presidencial

La Contraloría puso bajo revisión varios contratos y actuaciones relacionadas con la transmisión de mando presidencial de 2026 y los actos de despedida del expresidente Gustavo Petro, suscritos por entidades del Gobierno saliente y que, en conjunto, comprometen cerca de $16.627 millones.



La revisión viene de una solicitud presentada el pasado 27 de julio por el senador Luis Carlos Rúa Sánchez, quien pidió al organismo de control evaluar posibles riesgos fiscales y ejercer control fiscal concomitante y preventivo sobre los contratos involucrados.



Entre los negocios que serán objeto de revisión se encuentra el contrato 880 de 2026, relacionado con el proceso adelantado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la transmisión de mando presidencial.

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La Contraloría deberá verificar, entre otros aspectos, las condiciones de habilitación y calificación de los oferentes, la aplicación de los requisitos a los 17 proponentes, así como la incorporación de una comisión del 8,14% y un descuento del 32%.



También será revisado el contrato interadministrativo 554 de 2026, frente al cual se plantearon interrogantes sobre la modalidad de contratación, la capacidad técnica, financiera y operativa del contratista, la ejecución directa y la eventual subcontratación.



El organismo de control también deberá examinar la justificación del valor de $3.500 millones asociado a este negocio.

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La revisión incluye además una operación presupuestal por $1.000 millones, respaldada mediante el CDP 45926, para establecer su origen, naturaleza, justificación, fuente y destino, así como su relación con el Plan Anual de Adquisiciones y con el contrato correspondiente.



Asimismo, el contrato 487 de 2025 y su adición, sobre los cuales se pidió verificar, entre otros aspectos, la memoria de cálculo utilizada para determinar el límite de la adición en salarios mínimos legales mensuales.

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La petición también plantea que la Contraloría requiera los expedientes completos a entidades y empresas que intervinieron en los procesos, entre ellas el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio, Inravisión y CDER, además de preservar los expedientes electrónicos y demás documentos relacionados con las actuaciones.

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