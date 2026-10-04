De La Espriella lanza ofensiva anticorrupción y vuelve a mencionar a la Unipamplona entre los casos a revisar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció una estrategia para reforzar el control sobre los recursos públicos y aseguró que durante su Gobierno se adelantarán acciones para prevenir, investigar y denunciar posibles hechos de corrupción en las entidades estatales.

En una publicación a través de X, el mandatario afirmó que su administración vigilará el uso de los recursos destinados a obras e inversiones y advirtió a alcaldes, gobernadores y funcionarios que no permitirá, según dijo, prácticas irregulares en el manejo de la plata pública.

“Los recursos son de la gente, no de los gobernantes”, sostuvo De la Espriella, quien aseguró que realizará seguimiento a las obras financiadas con recursos de la Nación. El presidente también hizo referencia a las advertencias que, según explicó, ha realizado a autoridades locales sobre la necesidad de garantizar controles en la ejecución de los recursos.

Uno de los casos mencionados por el mandatario fue el del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. De la Espriella señaló que le expresó sus reparos frente a la entrega de recursos públicos a la administración municipal y aseguró que su Gobierno mantendrá la inversión en Sucre, pero bajo controles. El presidente aclaró que no pretende reemplazar a los jueces ni determinar responsabilidades judiciales.

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El mandatario también se refirió a la Universidad de Córdoba y a su rector, Jairo Torres Oviedo. Según De la Espriella, ordenó al Ministerio de Educación ejercer, dentro de sus competencias, labores de inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos de la institución. El presidente sostuvo que la autonomía universitaria debe mantenerse, pero no puede entenderse como ausencia de controles.

En el caso de la Universidad de Pamplona, De la Espriella mencionó la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez y aseguró que existen denuncias relacionadas con contratación y posibles influencias externas en el manejo de la institución. Por ello, afirmó que pidió al Ministerio de Educación ejercer vigilancia sobre la universidad.

Otro de los casos mencionados fue el del director de Bomberos, Germán Miranda. El presidente aseguró que perdió su confianza luego de conocer actuaciones que calificó como corruptas y señaló que solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente su nombramiento. De la Espriella insistió en que las autoridades competentes deberán establecer las eventuales responsabilidades.

Como parte de esta estrategia, el jefe de Estado anunció la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y el nombramiento de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. De acuerdo con el mandatario, la dependencia tendrá entre sus funciones el seguimiento a contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.

De La Espriella también aseguró que se adelantarán investigaciones con agentes encubiertos dentro de la administración pública para detectar posibles hechos de corrupción. Según explicó, cuando existan elementos que puedan constituir delitos, faltas disciplinarias o detrimento patrimonial, la información será remitida a la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría, según corresponda.

El presidente anunció además una revisión de contratos celebrados durante el Gobierno anterior. En ese contexto, puso como ejemplo el contrato interadministrativo 1166 de 2026, relacionado con el programa Ciberpaz y celebrado entre el entonces Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad de Pamplona por $14.984 millones.

Sobre este contrato, De la Espriella pidió a la ministra Alexandra Falla determinar en qué fueron utilizados los recursos, cuánto costó cada actividad, dónde se desarrollaron, quiénes participaron y qué resultados obtuvo el programa. El mandatario planteó que una auditoría forense determine si los gastos cuentan con una justificación proporcional y verificable y, en caso de encontrar posibles irregularidades, sean puestos en conocimiento de las autoridades.

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El jefe de Estado sostuvo que las investigaciones no estarán dirigidas exclusivamente contra funcionarios de administraciones anteriores y aseguró que los controles también se aplicarán dentro de su propio Gobierno. “Nadie tiene excepciones: ni ministros, ni directores, ni contratistas, ni aliados, ni amigos, ni los más cercanos a mi familia”, afirmó.

Finalmente, De la Espriella pidió a los funcionarios y ciudadanos reportar posibles solicitudes indebidas realizadas en nombre suyo o de personas cercanas a su administración. El presidente aseguró que su Gobierno buscará fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y recuperación de recursos públicos y reiteró que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades de su administración.