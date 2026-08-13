El Metro de Bogotá llega a la pantalla: así será el documental sobre la megaobra

Por décadas, la promesa del metro para Bogotá parecía inalcanzable. Estudio tras estudio y cada candidato a la alcaldía de la ciudad, aseguraba que él sería quien inaugurara su primera línea.

Ahora, ha iniciado el conteo regresivo para que esa primera línea sea toda una realidad. y este lunes festivo, 17 de agosto, a las ocho de la noche, Canal Capital estrena ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, el documental que muestra cómo, por fin, una promesa de más de ocho décadas se hace realidad, a través de las historias de sus protagonistas, quienes representan no solo a los millones de personas que mejorarán su calidad de vida, sino también de aquellos que trabajan en el corazón de la megaobra.

La construcción del Metro de Bogotá bien podría resumirse solo en cifras técnicas: una obra en la que se han utilizado 150 mil toneladas de acero estructural, lo que equivale al peso de 375 aviones Boeing 747 cargados; un volumen de concreto que alcanzaría para construir 11 Torres Colpatria sólidas o un espacio público renovado equivalente a tres veces el tamaño del Parque Simón Bolívar.

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Pero lo cierto es que, como queda claro en el documental, la construcción del Metro de Bogotá es una historia sobre las personas, sobre aquellas que gastan hasta 200 horas al año para llegar a sus destinos y que hoy se movilizan en Transmilenio, el sistema que diariamente mueve cuatro millones de pasajeros en la ciudad.

Uno de esos pasajeros es María Eugenia, quien con una rutina que empieza a las cuatro de la madrugada revela lo que significa moverse en Bogotá: trayectos largos, decisiones diarias y un sistema de transporte que a veces ayuda… ¡y otras veces pesa! Mientras el documental la sigue en su recorrido por la ciudad, también se adentra en la construcción de la primera línea del Metro, la obra que promete devolverle a María Eugenia hasta dos horas de vida cada día.

Más que la historia de la megaobra misma, ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ muestra cómo este proyecto marca un antes y un después para una Bogotá más moderna, conectada y humana y que nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos cambia el tiempo que recuperamos? ¿Qué nuevas posibilidades se abren cuando la movilidad se vuelve un derecho real? En pocas palabras esta es la historia de una ciudad que empieza, por fin, a moverse distinto.

En esta documentación del proyecto de infraestructura más importante en la historia reciente de Bogotá queda claro que un sistema de transporte eficiente no es un simple servicio público, sino el medio articulador que garantiza derechos esenciales como el trabajo, la salud, la educación y el descanso, al igual que muestra que el ‘tiempo’ no es solo un indicador económico o de productividad, sino un activo para el ser humano en su vida personal y familiar.

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También resalta cómo, por encima de tensiones ideológicas o políticas a lo largo de las décadas, la continuidad institucional y la unidad de propósitos son las únicas vías para concretar las obras en una ciudad que tiene sueños colectivos.

El documental es el resultado de un relato coral que reúne testimonios ciudadanos, especialistas, trabajadores de la obra y diferentes voces que ayudan a comprender el impacto que tendrá el Metro desde dimensiones humanas, históricas, urbanísticas, económicas, ambientales, culturales e ingenieriles.

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Otros protagonistas

La Línea 1 del Metro de Bogotá es el proyecto de infraestructura de movilidad más importante que se construye en el país, y es la materialización de un sueño por el que los capitalinos esperaron por más de ocho décadas. Las obras, que ya superaron el 80% de ejecución son motivo de orgullo, pues cambiarán para siempre la forma de moverse por la ciudad.

Con el fin de dejar un registro de este viaje para la historia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes – SCRD, aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de este documental audiovisual concebido y producido por Canal Capital, que captura el desarrollo y la dimensión social de la construcción del Metro, con el fin de que las personas lo conozcan desde adentro y se apropien de él.

Y aunque el documental nos cuenta sobre la llegada de los primeros vagones desde China, en su recorrido desde Cartagena hasta el Patio Taller en Bogotá, al final el viaje más importante es el de una ciudad que avanza, transforma su presente y empieza a imaginar un futuro donde el tiempo, la movilidad y las oportunidades están cada vez más cerca de todos.

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