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Embajada de Colombia en Jerusalén viola el Derecho Internacional: Arabia Saudí
Arabia Saudí ha denunciado este miércoles la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén como una violación de Derecho Internacional al tratarse de un reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre territorio ocupado.
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valents2121
Colombia inaugura su embajada en Jerusalén
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Arabia Saudí ha denunciado este miércoles la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén como una violación de Derecho Internacional al tratarse de un reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre territorio ocupado.

El Ministerio de Exteriores saudí expresa así su "condena y repulsa" por la inauguración de la Embajada este miércoles después de su traslado desde Tel Aviv.

Es una "flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones internacionales legítimas pertinentes, lo que representa una injerencia directa en el estatus legal e histórico de la ciudad ocupada de Jerusalén".

Lea aquí: Fecode pide aclaración al gobierno por presuntas restricciones a protesta social

Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017 y trasladó la Embajada estadounidense en Israel a esa ciudad en mayo del año siguiente.

Arabia Saudí subraya que esta medida contradice la posición internacional establecida sobre el estatus jurídico e histórico de Jerusalén, y reitera su llamado a la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad y a todas las partes pertinentes, para que cumplan con sus responsabilidades y tomen medidas inmediatas para detener las políticas ilegales de Israel, concluye la nota.

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