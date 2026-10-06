Eran los escoltas del presidente: Gobierno explica presencia de hombres armados junto a Yahir Acuña

Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), salió a aclarar la presencia de hombres armados, vestidos de civil, en un evento que tuvo el presidente Abelardo de la Espriella con el cuestionado alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. El encuentro tuvo lugar en Coveñas, Sucre.

Durante la reunión, el jefe de Estado cuestionó al alcalde por sus antecedentes judiciales y administrativos. Puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía y anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local.

“Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción. Tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales. Está muy equivocado”, le dijo el presidente mirándolo a los ojos.

Allí, Acuña prefirió no responder, pero, una vez finalizó el encuentro, publicó un video en el que cuestionó los señalamientos y dijo que no aceptará que se le convierta en un “falso positivo”. Incluso, dijo que fue intimidado. “Tuve que levantar mis manos porque hombres armados se colocaban detrás de mí”.

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A esa última escena cargada de tensión se refirió en concreto Carlos Ríos, para desmentir la versión del mandatario local.

El protocolo de seguridad presidencial y la versión oficial

“Las personas a las que hace referencia el alcalde pertenecen al dispositivo de seguridad del presidente de la República. Por sus condiciones propias y su nivel de riesgo cuenta permanentemente con un esquema de protección y con protocolos que se aplican en todos sus desplazamientos, reuniones y eventos oficiales”, dijo Ríos.

A renglón seguido, habló de por qué había personal por todo el lugar, asegurando que el despliegue no tendría que ver con Acuña. “Ese día había personal de seguridad distribuido en diferentes lugares del salón, no exclusivamente detrás del alcalde. Nadie fue ubicado allí para intimidarlo, amenazarlo o ejercer presión sobre él”.

Luego, se refirió a los comentarios que ha hecho el alcalde de Sincelejo tras el encuentro con el primer mandatario. “Otra cosa es que la reacción del alcalde ante la solicitud de pulcritud del presidente sea la de victimizarse sin razón. La conversación fue franca y directa, como suelen ser las reuniones del presidente. Pero se desarrolló dentro de un escenario institucional y con las condiciones habituales de seguridad”.

Cabe recordar que, desde el episodio, el ruido alrededor de Acuña no ha dejado de crecer y, en la Costa, quienes conocen de cerca al alcalde aseguran que empieza a sentirse un ambiente de temor por lo que pueda venir, especialmente ante la posibilidad de que el encontronazo escale y termine afectando la llegada de recursos al departamento.

Los antecedentes judiciales y cuestionamientos a Yair Acuña

Yahir Acuña acumula varios procesos y cuestionamientos relacionados con su actividad política y el manejo de recursos públicos. El más reciente gira alrededor de un video en el que se le escucha hablar de cifras del PAE y supuestos márgenes de dinero.

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La Procuraduría abrió una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades, mientras Acuña asegura que la grabación fue editada y manipulada.

El programa, además, ya había tenido problemas en 2026 por dificultades en los pagos, que llevaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar su continuidad.

A estos hechos se suman investigaciones por presuntos vínculos con las AUC y Los Rastrojos Costeños. En el primer caso, la Fiscalía precluyó la investigación en 2025 por falta de pruebas directas y la decisión quedó en firme; en el segundo, la Procuraduría pidió a la Corte Suprema cerrar el proceso por contradicciones en los testimonios y falta de elementos suficientes.

También aparece un episodio de 2015, cuando la Policía incautó $500 millones en efectivo a dos días de las elecciones en las que su entonces esposa, Milene Jarava, aspiraba a la Gobernación de Sucre, además de cuestionamientos sobre proyectos de infraestructura y regalías.

Tomado de El Colombiano.

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