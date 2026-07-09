Fomag firma contrato con el INC para atención oncológica de maestros

Los maestros del país tendrán una red de protección más robusta frente al cáncer, luego que se firmara esta semana el contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Instituto Nacional de Cancerología (INC) para la prestación de servicios de salud oncológica a los educadores y sus beneficiarios, una alianza que busca garantizar atención integral y oportuna en la principal institución especializada de Colombia.



El acuerdo cubre todos los servicios oncológicos: consulta externa, hospitalización, cirugía, apoyo diagnóstico y terapéutico, procedimientos, rehabilitación, cuidados paliativos, medicamentos, insumos, dispositivos médicos, radiofármacos, manejo de complicaciones y atención de medicina nuclear. El INC, hospital oncológico de referencia en América Latina, articula la atención de pacientes con investigación científica, salud pública y docencia.

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Un componente clave del contrato es la ampliación de cobertura para menores de edad que requieran diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas pediátricas, así como para casos incidentes y prevalentes con historial clínico en la institución. La medida responde a la necesidad de atender a familias completas del magisterio, no solo a los titulares del fondo.



El acuerdo también contempla la atención de pacientes georreferenciados en zonas dispersas del país con limitaciones de acceso a otros prestadores, y de personas con patologías de baja frecuencia y alta complejidad clínica que, por su nivel de especialización, requieren ser tratadas en el INC.



Con esta contratación, pacientes oncológicos que ya venían siendo tratados en el instituto, así como nuevos casos, recibirán una atención más digna, humana y de calidad, según el comunicado del FOMAG.

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