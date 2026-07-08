Ecopetrol entrega 100 nuevas becas y supera los 2.000 beneficiarios

Más de 2.000 estudiantes han sido beneficiados por el programa Bachilleres Ecopetrol, iniciativa que, desde que nació hace 40 años, ha permitido que jóvenes de todo el país accedan a educación superior de alta calidad.

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Así lo confirmó la institución luego de que Ecopetrol entregara este miércoles las becas del programa Bachilleres Ecopetrol "Mario Galán Gómez" a 100 estudiantes seleccionados en la convocatoria de 2026. Con esta nueva cohorte, el Programa alcanza 2.064 beneficiarios.



En este caso los beneficiados provienen de 66 municipios en los 32 departamentos del país y el 45% pertenece a zonas rurales.

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“El Programa promueve la inclusión de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, estudiantes de municipios PDET, del Catatumbo y personas con diversidad funcional, con el propósito de ampliar las oportunidades en los territorios y poblaciones más vulnerables”, señaló Ecopetrol.



En los últimos años, Bachilleres Ecopetrol ha ampliado de manera significativa su alcance. Mientras en 2016 beneficiaba a 35 estudiantes, desde 2024 comenzó a entregar 100 becas anuales.

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La petrolera estatal también destacó que el programa registra resultados positivos en materia de permanencia académica. En los últimos 12 años se han graduado 273 profesionales y la deserción estudiantil del Programa disminuyó del 24% en 2020 al 7,26%. En 2024, 2025 y 2026 este indicador llegó al 0%.



La beca del programa cubre el 100% del valor de la matrícula en instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad. Asimismo, contempla apoyos para transporte, alimentación y alojamiento cuando los estudiantes deben trasladarse de sus municipios de origen, además de acompañamiento académico y psicosocial durante toda su formación.

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