Francisco, el rescatista venezolano que ayudó en la búsqueda de personas tras el terremoto en Colombia

Horas vitales y procesos de búsqueda
En diálogo con La Opinión, Francisco D’Elia habló sobre su experiencia en la participación de operativos de rescate y dijo que después del primer día las posibilidades de que una persona esté con vida son del 90%. Luego de tres o más días el porcentaje baja drásticamente por debajo del 20%.
Por eso, resaltó que las primeras horas luego de un evento sísmico son vitales para ayudar a las personas que se encuentren visibles o levemente atrapadas entre los escombros, de ahí la importancia de que haya equipos especializados y preparados para esa atención.
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Dijo que esos grupos deben contar con herramientas para la búsqueda de sobrevivientes, como los detectores acústicos y sísmicos que ayudan a detectar latidos o suspiros de las personas; las cámaras telescópicas que permiten a los rescatistas ver a través de una cámara entre los escombros, escáneres de ultrabanda ancha y la unidad de caninos de búsqueda (K9).
El equipo de rescatistas del que hizo parte contó también con una unidad canina que, según Francisco, “es una ayuda muy valiosa” gracias a su entrenamiento y especialmente a su olfato, el cual posee una alta sensibilidad que guía a los rescatistas a buscar a las personas, y con ello iniciar la etapa de perforar placas empleando maquinaria pesada para liberar columnas, vigas y demás escombros.
Reconoció que durante los momentos de perforar placas o emplear maquinaria pesada, la horas de búsqueda se llegan a alargar debido al procedimiento, confesó que en el rescate de una persona en Venezuela, duraron aproximadamente 17 horas.
Francisco D’Elia es actualmente líder del equipo de trabajo (Task force) de la fundación. Es ingeniero eléctrico de profesión, graduado de la Universidad Simón Bolívar y por 30 años ha participado múltiples rescates en Venezuela y otros países, y con un entrenamiento en países como Japón, chile y Estados Unidos.