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Francisco, el rescatista venezolano que ayudó en la búsqueda de personas tras el terremoto en Colombia
El tachirense y otros nueve rescatistas viajaron desde Caracas hasta Cali para apoyar en medio de la emergencia.
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Francisco D´Elia, rescatista venezolano. Foto: Carlos Ramírez
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Viernes, 21 de Agosto de 2026

Francisco D’Elia es un rescatista voluntario de 48 años, nacido en San Antonio del Táchira, Venezuela, que hace parte de la fundación UCV Firefighters Foundation, una organización americana sin fines de lucro creada por bomberos y egresados de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El pasado miércoles 12 de agosto, Francisco y su equipo conformado por otros 9 rescatistas, viajaron desde Caracas hasta Cali, luego de recibir la invitación por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, para apoyar las labores de búsqueda en el Edificio Vanessa, uno de los lugares más afectados por el terremoto que sacudió a Colombia la semana anterior.

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Durante los días que permaneció en la capital del Valle, el grupo de rescatistas proveniente del vecino país logró recuperar entre 8 y 10 cuerpos sin vida, para que fueran identificados por sus familiares.

Francisco resaltó la capacidad técnica y la cantidad de recursos para la atención de la emergencia, en contraste con la situación que presenció en La Guaira, tras el doblete sísmico que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio. “Todos estaban muy organizados”, resaltó.

El rescatista también llamó la atención sobre las diferencias que encontró entre la tragedia que enfrentó su país y la que vivió Colombia hace más de una semana, pues dijo que mientras que en La Guaira los edificios colapsados eran de hasta 10 o más pisos, en Cali se encontraron con edificios muchos más horizontales, es decir, de menos pisos, y con un distanciamiento mayor entre uno y otro, lo que hizo que los edificios colapsados estuvieran bastante alejados el uno del otro.

Francisco D´Elia, rescatista venezolano. Foto: Carlos Ramírez

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Este voluntario venezolano reconoció que su presencia en Cali estuvo impulsada moralmente por la colaboración y la ayuda que los colombianos movilizaron hasta Venezuela luego de los dos terremotos ocurridos hace dos meses, resaltando la solidaridad que los dos países deben brindarse en momentos de crisis. “El amor se paga con amor”, resaltó.

Y agregó: “Este mundo sería mucho mejor si pudiéramos ayudar a desconocidos que necesiten ayuda”. Esto, tras destacar “la humanidad que ha demostrado el pueblo colombiano” en ayudar en la búsqueda de personas en diferentes partes del país.

“Ver a la comunidad trabajando en el sitio, demuestra la solidaridad del pueblo colombiano”, dijo D’Elia.

Horas vitales y procesos de búsqueda

En diálogo con La Opinión, Francisco D’Elia habló sobre su experiencia en la participación de operativos de rescate y dijo que después del primer día las posibilidades de que una persona esté con vida son del 90%. Luego de tres o más días el porcentaje baja drásticamente por debajo del 20%.

Por eso, resaltó que las primeras horas luego de un evento sísmico son vitales para ayudar a las personas que se encuentren visibles o levemente atrapadas entre los escombros, de ahí la importancia de que haya equipos especializados y preparados para esa atención.

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Dijo que esos grupos deben contar con herramientas para la búsqueda de sobrevivientes, como los detectores acústicos y sísmicos que ayudan a detectar latidos o suspiros de las personas; las cámaras telescópicas que permiten a los rescatistas ver a través de una cámara entre los escombros, escáneres de ultrabanda ancha y la unidad de caninos de búsqueda (K9).

El equipo de rescatistas del que hizo parte contó también con una unidad canina que, según Francisco, “es una ayuda muy valiosa” gracias a su entrenamiento y especialmente a su olfato, el cual posee una alta sensibilidad que guía a los rescatistas a buscar a las personas, y con ello iniciar la etapa de perforar placas empleando maquinaria pesada para liberar columnas, vigas y demás escombros.

Reconoció que durante los momentos de perforar placas o emplear maquinaria pesada, la  horas de búsqueda se llegan a alargar debido al procedimiento, confesó que en el rescate de una persona en Venezuela, duraron aproximadamente 17 horas.

Francisco D’Elia es actualmente líder del equipo de trabajo (Task force) de la fundación. Es ingeniero eléctrico de profesión, graduado de la Universidad Simón Bolívar y por 30 años ha participado múltiples rescates en Venezuela y otros países, y con un entrenamiento en países como Japón, chile y Estados Unidos.

Francisco D´Elia, rescatista venezolano. Foto: Carlos Ramírez

Redacción: Joseph Delgado / Practicante de periodismo

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