Francisco, el rescatista venezolano que ayudó en la búsqueda de personas tras el terremoto en Colombia

Francisco D’Elia es un rescatista voluntario de 48 años, nacido en San Antonio del Táchira, Venezuela, que hace parte de la fundación UCV Firefighters Foundation, una organización americana sin fines de lucro creada por bomberos y egresados de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El pasado miércoles 12 de agosto, Francisco y su equipo conformado por otros 9 rescatistas, viajaron desde Caracas hasta Cali, luego de recibir la invitación por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, para apoyar las labores de búsqueda en el Edificio Vanessa, uno de los lugares más afectados por el terremoto que sacudió a Colombia la semana anterior.

Lea aquí: ¿Falsos damnificados u oportunistas tras el terremoto? Las alertas y denuncias en Pereira

Durante los días que permaneció en la capital del Valle, el grupo de rescatistas proveniente del vecino país logró recuperar entre 8 y 10 cuerpos sin vida, para que fueran identificados por sus familiares.

Francisco resaltó la capacidad técnica y la cantidad de recursos para la atención de la emergencia, en contraste con la situación que presenció en La Guaira, tras el doblete sísmico que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio. “Todos estaban muy organizados”, resaltó.

El rescatista también llamó la atención sobre las diferencias que encontró entre la tragedia que enfrentó su país y la que vivió Colombia hace más de una semana, pues dijo que mientras que en La Guaira los edificios colapsados eran de hasta 10 o más pisos, en Cali se encontraron con edificios muchos más horizontales, es decir, de menos pisos, y con un distanciamiento mayor entre uno y otro, lo que hizo que los edificios colapsados estuvieran bastante alejados el uno del otro.