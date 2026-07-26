Gustavo Petro vuelve a cuestionar la posesión de De la Espriella y propone que sea en Miami

A menos de dos semanas del cambio de mando presidencial en Colombia, sigue sin definirse el lugar donde Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia el próximo 7 de agosto. En medio de la incertidumbre, el mandatario Gustavo Petro volvió a cuestionar la intención de su sucesor de posesionarse fuera de Bogotá y lanzó una irónica propuesta: que la ceremonia se realice en Miami.

El presidente Gustavo Petro reaccionó este domingo, a través de su cuenta de X, a las dificultades para concretar el escenario donde se llevará a cabo la investidura de Abelardo de la Espriella.

“Buscan para posesionarse el nuevo presidente y no encuentran lugar en Colombia, deberían hacerlo en Miami, pues buscan el aire acondicionado, cuando tenemos muchos aires naturales en Colombia”, escribió el mandatario, en alusión a la ciudad estadounidense donde el bufete de abogados del presidente electo tiene una sede.

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Las declaraciones se producen cuando aún no está claro si la ceremonia podrá realizarse en una unidad militar del departamento del Cauca, como lo ha solicitado De la Espriella. La propuesta enfrenta desafíos logísticos, de seguridad y de protocolo, debido a que la Constitución establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso.

¿Por qué sigue sin definirse el lugar de la posesión de Abelardo de la Espriella?

Según ha expresado el presidente electo, su intención es jurar el cargo en un batallón para rendir homenaje “a los verdaderos héroes de la patria". Sin embargo, ha descartado hacerlo en una guarnición militar de Bogotá, ciudad que solo ha visitado una vez desde su victoria en las elecciones del 21 de junio y donde no ha establecido su sede de trabajo, que permanece en Barranquilla.

La Constitución colombiana señala que la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso. Tradicionalmente, este acto se desarrollaba en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y, en los últimos gobiernos, se trasladó a la Plaza de Bolívar. No existen antecedentes recientes de una ceremonia en un lugar distinto.

En su mensaje, Petro también afirmó: “Por soberbia, el presidente ilegítimo no quiere posesionarse en la plaza de Bolívar porque le remuerde en la conciencia ese libertador incómodo". Además, reiteró que no reconoce la elección de De la Espriella al insistir en un supuesto fraude electoral que no ha presentado pruebas para sustentar.

“Que le dé la cara a Bolívar en su plaza y que invite al pueblo para ver si los votos eran de verdad o de mentira", añadió el mandatario. También le sugirió: "Si eres, Abelardo, costeño colombiano, busca el mar o la Sierra Nevada de Santa Marta que tiene todos los climas del mundo en poco espacio", y agregó que, si elige Cali, "que se baile una salsa y no vaya de corbata".

Mientras continúa el debate, el Senado solicitó el viernes al comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, un informe sobre las condiciones de seguridad para que el Congreso pueda sesionar el 7 de agosto en el Cauca y, de ser viable, realizar allí la posesión del presidente electo.